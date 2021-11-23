المنفي: أدعو لتأسيس تنمية اقتصادية مستدامة تلبي طموحات شباب أفريقيا

قال محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، إن التكامل المشترك في شرق وجنوب أفريقيا، أصبح ضرورة ملحة تمليها دواعي الاستقرار وسلامة شعوب الإقليم وأمنه.

وأضاف "المنفي" خلال كلمته في أمام قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، "لم يعد خافيا أن العمل على حل كثير من المشاكل الدولية لابد وأن يبدأ من هذا الإقليم ولعلي أشير بشكل مباشر وصريح إلى مشكلة الهجرة غير الشرعية التي أرهقت العالم وليبيا كدولة عبور".

من الخيال منع المهاجرين في دول لا تلبي أبسط متطلبات الحياة لمواطنيها

وتابع: "إني أغتنم هذا المنبر لأقول بوضوح، إن منع أمواج المهاجرين من الالتقاء لأمواج البحر الأبيض المتوسط هو محض خيال سياسي، طالما بقيت الأوضاع الاقتصادية في دول الهجرة لا تلبي أبسط متطلبات الحياة الكريمة لملايين البشر".

وواصل: "أدعو الاتحاد الأوروبي وأعضاء ومنظمات الاقتصادية وأذرعه التمويلية إلى لعب دور أكبر وأكثر إيجابية للتعاون مع منظومة الكوميسا والاتحاد الأفريقي والعمل مع تأسيس تنمية اقتصادية مستدامة تستوعب وتلبي طموح شباب القارة وتضمن مستقبلهم في أوطانهم".

وأتم: "أؤكد على ما جاء تقرير الاجتماع الـ 17 للجنة المعنية بالسلم والأمن بالكوميسا لضمان أمن واستقرار المنطقة كشرطين أساسيين لاستدامة التنمية".