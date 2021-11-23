إصابة 5 أشخاص في مشاجرة لخلافات الجيرة بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص بجروح خطيرة وكدمات بالجسم، جراء وقوع مشاجرة بقرية محلة الأمير رشيد على طريق «إدفينا - رشيد»، بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

خلافات الجيرة تتسبب في مشاجرة

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة رشيد، يفيد باستقبال المستشفى 5 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات بأنحاء الجسم، إثر وقوع مشاجرة بقرية الأمير التابعة لذات المركز، وذلك لخلافات علي الجيرة، وحُرر محضر بالواقعة، وأجريت الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

تحديد هوية المصابين

وأسفرت المشاجرة عن إصابة إبراهيم محمد السعدني، 43 سنة، مقيم في محلة الأمير رشيد، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، ويوسف محمد السعدني، 58 سنة، مصاب بجرح قطعي باليد اليسرى، وحسن محمد السعدني، 30 سنة، مصاب بجرح بالرأس، وكدمات بساعد اليد اليسرى، وممدوح خميس محمد الزهري، 24 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح بساعد اليد اليمنى، محمد ياسر أبو شلبي، 18 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.