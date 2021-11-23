حالة الطقس اليوم في الغربية.. انخفاض درجات الحرارة وسحب ضبابية بالطرق

شهدت حالة الطقس في محافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، وسحبا ضبابية بكل الطرق الفرعية والرئيسية بمداخل ومخارج القرى المطلة علي الزراعات والمسطحات المائية، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية تزامنا مع بدء فصل الشتاء، ما دفع المواطنين إلي ارتداء الملابس الثقيلة خشية التعرض لنزلات البرد وأمراض الصدر.

حالة الطقس في الغربية.. انخفاض الحرارة

وتسبب سوء أحوال الطقس والبرودة الزائده في ارتباك سير الحركة المرورية، خاصة على الطرق الفرعية والرئيسية الواصلة بين مراكز طنطا والمحلة وزفتي وكفرالزيات وبسيون وقطور وسمنود والسنطة.

حالة الطقس في الغربية شهدت أيضًا تكون الشبورة في فترات الصباح بكل الطرق الفرعية الواصلة بيت مراكز «المحلة - طنطا»، و«بسيون - قطور»، و«كفرالزيات - بسيون»، و«السنطة - زفتى»، و«سمنود - المحلة».

ارتباك الحركة المرورية بالطرق الرئيسية والفرعية

في المقابل أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية توجيهاته العاجلة إلى اللواء حسين الهنيدي سكرتير عام محافظة، بأهمية تفعيل غرف العمليات والطوارىء على مستوى دواوين مجالس المدن والأحياء والمديريات، لتلبية شكاوى المواطنين والتفاعل معها دوريا خلال الفترة الجارية، خاصة في ظل التقلبات التي يشهدها الطقس في الغربية.

غرف عمليات وطوارىء

كما شدد محافظ الغربية في تعليماته إلي رؤوساء مجالس المدن والأحياء بالتنسيق الكامل مع مسؤولي الطوارىء والكهرباء وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي للتأمين أرواح المواطنين خلال موجة الطقس السيئ، حال هطول الأمطار الغزيرة بقري ومراكز المحافظة.