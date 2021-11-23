ضبط 287 تاجرًا ومتعاطيًا للمخدرات في حملة مكبرة بالمحافظات

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الحملة، خلال 24 ساعة عن ضبط 187 سلاحا ناريا، بحوزة 170متهمًا، وتنفيذ 85078 حكما قضائيا متنوعا، كما جرى ضبط 271 قضية مخدرات بحوزة 282 متهمًا، تنوعت بين «31٫990 كيلو جرام بانجو، 20٫462 كيلو جرام حشيش، 4٫360 كيلو جرام هيروين، 1٫967 كيلو جرام أستروكس، 947 جرام بودر، 812جرام شابو، 530 جرام هيدرو، 104جرامات آيس، 30 جرام أفيون، 1591 قرصا مخدرا».

ضبط 5 سائقين لتعاطيهم المواد المخدرة

كما جرى ضبط تشكيل عصابي، ضم متهمين، ارتكبا 16 حادثا متنوعا، و23 متهما لممارستهم أعمال البلطجة، بالإضافة إلى ضبط 336 دراجة نارية مخالفة، و25546 مخالفة مرورية.

فحص 60 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 5 منهم.