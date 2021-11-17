«القومية للأنفاق» تكشف بالخرائط تفاصيل الخط السادس للمترو وموعد تنفيذه

كشف اللواء الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، عن تفاصيل الخط السادس للمترو وموعد تنفيذه قائلا: «تم توقيع مذكرة تفاهم لإعداد دراسات الجدوى الأولية للخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى مع اتحاد الشركات الاستشارية الفرنسية ‏‏شركة ايجيس ريل – شركة سيتك»، ومن المتوقع البدء في تنفيذ المشروع يوليو 2022، موضحا أن الهيئة تنفذ مشروعات مترو الأنفاق، بهدف تخفيف الضغط المروري بالقاهرة الكبري.

والي: الخط السادس للمترو سيصمم على الطراز الأوروبي

وقال والي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الخط السادس للمترو، سيتم تصميمه على الطراز الأوروبي، وسيقدم خدمات عالمية لجميع مرتادي من الركاب، موضحا أنه سيتم توقيع عقود تنفيذ الخط السادس للمترو، مطلع 2022، منوها إلى أن الخط سيبدأ من منطقة الخصوص عند مخرج 18 من الطريق الدائري بمحاذاة ترعة الإسماعيلية في مسار علوي؛ ثم يستمر حتى ميدان السواح ثم شارع بورسعيد ويتقاطع مع الخط الأول في محطة غمرة ثم أسفل شارع بورسعيد إلى ميدان السيدة زينب، ويمتد ليتقاطع مع الخط الرابع بمحطة عمرو بن العاص ثم يستمر إلى المعادي الجديدة لينتهي بمنطقة القمر الصناعي.

والي: الخط السادس للمترو يشمل 24 محطة

وأوضح رئيس القومية للأنفاق، أن الخط السادس للمترو سيبلغ 30 كم، ويشمل 24 محطة، مقسمين إلى 12 محطة علوية و12 محطة نفقية، مؤكدا على أن الهيئة تنفذ مشروعات جبارة لخدمة المواطن المصري، مضيفا أن جائحة فيروس كورونا لم يكن لها أي تأثير سلبي في تنفيذ العديد من المشروعات مثل القطار الكهربائي الخفيف ومشروعي المونوريل في العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر واستكمال بعض محطات الخط الثالث للمترو.

والي: الخط السادس للمترو سيقل 2 مليون راكب يوميا

وأشار والي، إلى أنه من المتوقع أن يقل الخط السادس للمترو نحو 2 مليون راكب يوميا، وسيعمل على تخفيف الضغط المروري بالقاهرة الكبرى، موضحا أن العمل يسير بخطوات ثابتة في تنفيذ القطار الكهربائي السريع «العين السخنة - العلمين»، وأن جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، يتم تنفيذها في جميع أماكن تنفيذ مشروعات الأنفاق، للحافظ على أرواح وسلامة العاملين والفنيين والمهندسين من خطر الإصابة بعدوى كورونا.