البنك الدولي يرحب برئاسة مصر للكوميسا: ملتزمون بالعمل معا من أجل الرفاهية

رحبت بثينة جورمازي مديرة التكامل الإقليمي للبنك الدولي، بمصر كرئيس جديد للكوميسا، مؤكدةً: «نحن ملتزمون للعمل سويا من أجل بناء الرفاهية في المنطقة».

صدمة كورونا الاقتصادية قد تدفع 40 مليون إنسان إلى الفقر

وأضافت مديرة التكامل الإقليمي للبنك الدولي، خلال كلمتها في القمة الـ21 لتجمع الكوميسا بحضور الرئيس السيسي، أنَّ الصدمة الاقتصادية لجائحة كورونا كان لها أثار كبيرة في أفريقيا، وقد تدفع 40 مليون إنسان إلى الفقر، وتسببت في ركود كبير وأثرت على الشباب والمرأة.

وتابعت بثينة جورمازي أنَّ البنك الدولي يصدر نحو 20 مليار دولار لحماية الفقراء وغيرهم لمحاولة التعافي من الأزمة، موضحةً أن أحد الدروس المستفادة من الجائحة أن العالم في حاجة إلى جهود موحدة من أجل تحقيق التعافي.

البنك الدولي يدعم النفاذ إلى الربط الإلكتروني مع حلول 2030

وأشارت إلى الاستثمارات التي تتناول فجوات البنية التحتية لحل مشكلات الربط الإلكتروني حتى يكون هناك مزيدا من الشمول والتكامل حول التنمية ودعم الشباب في أفريقيا، وأن يكون هناك حلول رقمية في قطاعات مثل الصحة والتجارة وغيرها.

وأكّدت أن البنك الدولي يدعم الرؤية التي تعمل على النفاذ إلى الربط الإلكتروني مع حلول عام 2030 وإيجاد سوق موحدة تقوم بالدفع قدما تجاه اقتصادات الوفرة أكثر مما يمكن أن تحققه أي دول بصورة فردية.

وأوضحت مديرة التكامل الإقليمي للبنك الدولي أن شراكة البنك مع الكوميسا تتوائم مع رؤيتها لبناء منطقة تنافسية اقتصادية إقليمية بمعايير ومستوى مرتفع لشعوب المنطقة