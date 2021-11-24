حظك اليوم برج الثور الأربعاء 24-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يتحلّى مولود برج الثور بالطيبة الكبيرة، إذ تجده دائمًا ما يكون محاطًا بالكثير من الأشخاص الذين يجدون الراحة والسعادة معه.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

القمر ما زال في منزل العلاقات واليوم ما زالت أمامك فرصة لعقد اتصالات ناجحة ولقاءات مفيدة.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

تلعب دورك العائلي والعاطفي بكل جدارة، وتقوم بواجبك نحو الأحباب والأهل والأقارب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور عارضة الأزياء الأمريكية جيجي حديد، ويوافق تاريخ ميلادها 23 أبريل.