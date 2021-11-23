تعرف على توصيات «التعليم» في مؤتمر «تكافؤ الفرص» على مستوى المديريات

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرا بعنوان «تكافؤ الفرص التعليمية.. آمال وتحديات»، بالتنسيق مع مديريات التعليم في مختلف المحافظات، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، تحت رعاية الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين.

توصيات مؤتمر تكافؤ الفرص

وحصلت «الوطن» على توصيات المؤتمر التي تمثلت في الآتي:

- إطلاق نادي مناظرات قضايا النوع الاجتماعي بين طلاب المدارس من سن 10 إلى 16 سنة في الإطار الاستراتيجي للخطة الجديدة للتعليم 2.0، ومحاوره:

قضايا النوع الاجتماعي.

عمالة الأطفال وتعليم الفتيات والزواج المبكر والتعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة والمهارات الحياتية وتعليم المواطنة.

حل المشكلات والتفكير الناقد مهارات المناظرة.

- تصميم استمارة المدرسة المحققة للنوع الاجتماعي.

- تغيير مسمى الوحدة إلى وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بدلاً من وحدة تكافؤ الفرص.

ماجدة: نطبق التوصيات من خلال حلقات نقاشية ولقاءات

وقالت الدكتورة ماجدة هلال، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بإدارة سوهاج التعليمية، إنه سيتم تطبيق كافة التوصيات التي نص عليها المؤتمر مع الطلاب والطالبات بالمدارس بمختلف مراحل التعليم، من خلال بعض الأنشطة لتحقيق كافة الأهداف المرجوة.

وأضافت ماجدة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التطبيق يتم بتفعيل حلقات نقاشية ولقاءات ولوحات إرشادية ومجلات حائط ومطويات توعوية وأداء مسرحي ودوائر حكي ولافتات لتوعية الطلاب من خلال فريق عمل تكافؤ الفرص بالمدرسة من الطلاب والطالبات.

وفي سياق منفصل، شددت وزارة التربية والتعليم، على جميع معلمي المدارس بضرورة تنمية مختلف مواهب الطلاب وتجيعهم على الابتكار من خلال إتاحة بيئة تعليمية جذابة لهم، موضحة أنه تم التأكيد على جميع المديريات التعليمية بضرورة متابعة سير الدراسة في مختلف المدارس بالتنسيق مع الإدارات التعليمية والوقوف على نسبة الغياب بشكل يومي.