10 خدمات بنكية مهمة عليك استخدامها قبل نهاية نوفمبر 2021

خدمات وعروض أعلنتها البنوك العاملة في القطاع المصرفي لعملائها منذ بداية شهر نوفمبر، تزامنًا مع Black Friday، وتستمر حتى نهاية الشهر الحالي، تشجيعًا للعملاء على الاستمتاع بعمليات شراء ناجحة وآمنة من خلال البطاقات الائتمانية.

خدمات بنكية للعملاء خلال شهر نوفمبر

وتمثلت العروض والخدمات البنكية التي يمكنك الاستفادة بها حتى نهاية شهر نوفمبر 2021 في الآتي:

البنك الأهلي المصري

أعلن البنك الأهلي المصري، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، أحدث عروضه لعملائه حاملي بطاقات البنك الائتمانية، إذ يقدم عروض تقسيط تصل لـ24 شهرًا دون فوائد، فضلًا عن خصومات تصل لـ70% لدى الكثير من المتاجر خلال نوفمبر 2021.

كما أعلن البنك منح العملاء خصم 20% على المشتريات من noon عند استخدام بطاقة Visa حتى 28 نوفمبر، كما يمكنك الحصول على خصم 20% عند استخدام بطاقة ماستر كارد من البنك الأهلي المصري لأول مرة على جوميا، والتقسيط على 12 شهرا دون فوائد حتى نهاية نوفمبر.

ويمكنك الاستفادة أيضًا بخصم 10% على مشترياتك ببطاقات VISA البنك الأهلي المصري بحد أقصى 150 جنيهًا على تطبيق كارفور للطلبات بقيمة 500 جنيه فأكثر.

بنك مصر

كما أعلن بنك مصر أحدث عروضه لعملائه حاملي البطاقات الائتمانية للبنك، إذ يقدم عرض التقسيط حتى 24 شهرًا دون فوائد، إضافة إلى عروض مميزة لحاملي بطاقات بنك مصر للخصم المباشر، وذلك خلال شهر نوفمبر 2021.

كما يمكنك الحصول على خصم 20% عند الدفع بمحفظة بنك مصر BM Wallet علي Jumia حتى نهاية شهر نوفمبر.

وعند الشراء ببطاقات بنك مصر Visa يمكنك الاستفادة بخصم 10% على مشترياتك من تطبيق كارفور، على أن يكون الحد الأدنى للطلبات بقيمة 500 جنيه أو اكثر.

البنك التجاري الدولي CIB

وأعلن بنك CIB عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، أحدث عروضه للعملاء، إذ يتيح البنك خلال شهر نوفمبر إمكانية الاستمتاع بخصم 10% على إجمالي قيمة المعاملة (بحد أقصى 75 جنيها) عند الدفع ببطاقتك الائتمانية من CIB والتقسيط على 18 شهرًا عند الشراء من noon، فضلًا عن خصومات تصل إلى 45%، وتقسيط حتى 24 شهرًا دون فوائد في العديد من المتاجر.

بنك الإسكندرية

ويمكن للعملاء من خلال بنك الإسكندرية تقسيط المشتريا حتى 18 شهرًا دون فوائد من Jumia عند الدفع ببطاقة ائتمان ماستركارد من بنك الإسكندرية، وذلك حتى نهاية شهر نوفمبر 2021.

بنك القاهرة

وأعلن بنك القاهرة، عبر صفحته الرسمية، أحدث عروضه للعملاء بمناسبة Black Friday، إذ يقدم البنك إمكانية شراء أي منتج من أي مكان وتقسيطها حتى 6 أشهر دون فوائد، عند استخدام بطاقات بنك القاهرة الائتمانية، وذلك حتى 30 نوفمبر 2021.

كما أعلن البنك منح العملاء خصم 20% على المشتريات من noon «بحد أقصى 200 جنيه» عند استخدام بطاقة Visa بنك القاهرة، وذلك حتى 28 نوفمبر، على أن يكون الحد الأدنى للمشتريات 300 جنيه، علمًا بأنّه يمكن استخدام الخصم مرة واحدة فقط خلال فترة الحملة.

بنك QNB الأهلي

وأعلن بنك QNB الأهلي إمكانية تقسيط موبايل iphone 13 Pro حتى 12 شهرًا دون فوائد عند الدفع ببطاقات QNB الأهلي الائتمانية، والعرض سارٍ حتى آخر نوفمبر 2021.

المصرف المتحد

ويتيح المصرف المتحد إمكانية الاستمتاع بخصم فوري 20% عند استخدام محفظة UB الرقمية حال الشراء أون لاين من جوميا خلال شهر نوفمبر 2021، والدفع باستخدام رمز الاستجابة السريع أو طلب الدفع.

البنك العربي

وأعلن البنك العربي عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، أحدث عروضه لعملائه، إذ يقدم البنك كاش باك 20% على المشتريات أونلاين بحد أقصى 3000 جنيه، عند استخدام بطاقات Visa البنك العربي وذلك حتى نهاية شهر نوفمبر 2021، فضلًا عن إمكانية تقسيط موبايل iphone 13 حتى 18 شهرًا دون فوائد عند الدفع ببطاقة البنك الائتمانية.

بنك كريدي أجريكول

ويتيح البنك إمكانية الاستمتاع بـ15% كاش باك عند الشراء ببطاقة ائتمان فيزا كريدي أجريكول خلال عروض الـBlack Friday في معاملات الشراء أونلاين حتى 30 نوفمبر 2021.

بنك عودة

ومن خلال بنك عودة، يمكنك الحصول على 10% خصم إضافي على أول معاملة شراء بحد أقصى 50 جنيهًا من أمازون باستخدام كود AudiWFS، والتقسيط على 6 أشهر دون فوائد حتى 29 نوفمبر 2021 عند استخدام بطاقات بنك عودة الائتمانية.