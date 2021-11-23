نائب محافظ قنا يتابع الحالة الصحية لطلاب التسمم بنجع حمادي

انتقل حازم عمر نائب محافظ قنا، إلى مستشفى نجع حمادي العام، رفقة الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية، للاطمئنان على الحالة الصحية للتلاميذ الذين أصيبوا باشتباه تسمم، مؤكدا تماثلهم للشفاء ومتابعة خروجهم إلى منازلهم بصحبة ذويهم، وذلك على خلفية إصابة عدد من التلاميذ باشتباه تسمم عقب تناولهم الوجبة المدرسية، وتم نقلهم الى المستشفى لتلقي الفحوصات الطبية اللازمة.

وقال نائب محافظ قنا، إن جميع الحالات تتلقى كل أوجه الدعم والرعاية الصحية لحين خروجهم وتماثلهم للشفاء وعودتهم لمنازلهم، مؤكدا أن الحالات تخرج تباعا من المستشفى عقب تحسنهم، وجاري متابعة الحالات القليلة المتبقية.

يذكر أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أعلن صباح اليوم الثلاثاء، وقف صرف الوجبات المدرسية بصفة مؤقتة بجميع مدارس قنا، لحين وصول نتائج العينات العشوائية من الوجبات المدرسية، فضلا عن تشكيل لجنة برئاسة حازم عمر، نائب المحافظ، مكونة من ممثلي مديريات الصحة «الطب الوقائي»، والتربية والتعليم والتموين، لأخذ عينات من مكونات الوجبات المدرسية الموجودة داخل المدارس لتحليلها بالمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة، وتحديد مدى مطابقتها للمواصفات والاستهلاك الآدمي.

وأكد المحافظ التحفظ على مخازن الوجبات المدرسية لحين انتهاء الفحص والتحقيق، فضلا عن قيام اللجنة بالمرور على المدارس بمدن المحافظة المختلفة وسحب عينات عشوائية من الوجبات المدرسية.

على جانب متصل بدأت النيابة العامة بنجع حمادي، تحقيقات موسعة، في واقعة إصابة التلاميذ بالتسمم، بعد تناولهم العصير الموجود بالوجبة المدرسية.

النيابة العامة تحقق في واقعة تسمم التلاميذ بقنا

انتقل فريق من النيابة العامة بنجع حمادي، شمال محافظة قنا، إلى مستشفى نجع حمادي العام، واستمع إلى أقوال التلاميذ وأولياء الأمور والطاقم الطبي المعالج للحالات، لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء حالات التسمم، وإعداد تقرير طبي بذلك.

كما طالبت النيابة العامة من مباحث التموين، التحفظ على كل كراتين التغذية في مخازن نجع حمادي، حيث تم التحفظ على نحو 2500 كرتونة وجبة مدرسية داخل المخازن، كما أمرت بالقبض على مورد الوجبات في مدارس نجع حمادي.

وقررت النيابة تشكيل لجنة من الصحة لأخذ عينة من الكراتين لتحليل المواد الغذائية التي أدت إلى تسمم التلاميذ.

تسمم التلاميذ.. التحفظ على 2445 كرتونة وجبة مدرسية

كان قد تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا بضبط نحو 2500 كرتونة وجبة مدرسية، داخل مخزن بنجع حمادي، كما يجرى حاليا التحفظ على كراتين التغذية في مخازن مركز أبوتشت والوقف، بعد إصابة نحو 160 تلميذ وتلميذة، بينهم 138 حالة دخلوا مستشفى نجع حمادي والباقي في مستشفيات الوقف وأبوتشت في شمال محافظة قنا.