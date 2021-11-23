«التعليم» تقرر وقف توزيع الوجبات في محافظتي أسيوط وقنا

قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم، وقف توزيع الوجبات في محافظتي أسيوط وقنا، اعتبارًا من غدًا الأربعاء الموافق 24 نوفمبر، لحين انتهاء التحقيق بالشكاوى الواردة من بعض المحافظات بشأن التغذية المدرسية للطلاب، جاء ذلك بعد التواصل مع الشركة المسئولة عن توزيع الوجبات المدرسية.

خروج جميع المصابين في واقعة الوجب المدرسية

وحرص الوزير على التواصل مع مديري التربية والتعليم بمحافظتي قنا وأسيوط، للاطمئنان على صحة الطلاب، الذين تعرضوا لحالة إعياء إثر تناول الوجبة المدرسية، كما اطمأن على خروج جميع المصابين في واقعة الوجبة المدرسية، بعد تلقيهم العلاج اللازم والاطمئنان على حالتهم الصحية.

تفاصيل تعرض طلاب محافظتي قنا وأسيوط لحالة إعياء

وكان عدد من طلاب مدرسة شركة السكر الابتدائية بنجع حمادي بمحافظة قنا، وعدد من طلاب مدارس «الكوم الأحمر، الكداليك، السلام وعرب مطير» بمحافظة أسيوط، تعرضوا لحالة إعياء إثر تناولهم الوجبة المدرسية، وجرى نقلهم إلى المستشفيات لأخذ العلاج اللازم، والتأكد من خروجهم جميعًا بعد الاطمئنان على صحتهم.