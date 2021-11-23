إصابة 8 مواطنين في حادثين متفرقين بقنا

أصيب 8 أشخاص، في حادثين متفرقين بمحافظة قنا، حيث وقع الحادث الأول على طريق قوص نقادة وبالتحديد على محور الشهيد باسم فكري، وأسفر عن إصابة 6 مواطنين، فيما وقع الحادث الثاني على الطريق الزراعي نجع حمادي قنا، وأسفر عن إصابة شخصين، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفيات.

إصابة 6 أشخاص أعلى محور الشهيد باسم فكري بقنا

أصيب 6 أشخاص، اليوم الثلاثاء، إثر حادث تصادم سيارة أجرة، بجرار زراعي بمقطورة، ما أدى لانقلاب السيارة الأجرة على طريق محور «قوص – نقادة».

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارا بإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارة مع جرار زراعي بمقطورة، بطريق محور قوص نقادة، أعلى محور الشهيد باسم فكري.

جارى نقل المصابين إلى المستشفى بواسطة 3 سيارات إسعاف، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات، والتي طلبت تقريرا فنيا حول أسباب الحادث، كما تم تسير حركة المرور على المحور مرة اخرى.

إصابة شخصين في حادث على طريق نجع حمادي قنا

كما أصيب شخصان في حادث سير بعد تصادم تروسيكل ودراجة بخارية، بطريق نجع حمادي قنا -الزراعي.

تلقت غرفة العمليات وإسعاف قنا، بلاغا يفيد إصابة سائق تروسيكل وآخر يقود دراجة بخارية، بعد تصادمهما بطريق نجع حمادي قنا الزراعي، بمنطقة قرية الحلفاية بحري.

تم نقل المصابين الاثنين لمستشفى الوقف المركزي لتلقي العلاج، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق، التي طلبت من المرور تقريرا حول الحادث وأسبابه، فيما سير رجال المرور حركة الطريق.