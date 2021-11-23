توجيه عاجل من «التعليم» بتوفير طبيب بيطري في المدارس 

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على كل المديريات التعليمية، بضرورة الالتزام بكل الإجراءات الخاصة بتوزيع التغذية المدرسية على الطلاب، واتباع جميع القواعد الخاصة بعمليات الاستلام والتخزين للتغذية، لافتة إلى أنها حريصة على التنسيق الكامل مع المديريات التعليمية، والوقوف على كل الإجراءات الخاصة بالتوزيع.

ووجهت الوزارة في مستند رسمي حصلت «الوطن»، على نسخة منه، بضرورة توفير طبيب بيطري للمدارس التي تقدم بها الوجبات المطهوة للإشراف على أصناف الدواجن والأسماك واللحوم، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للشروط، وذلك بعد العرض على المحافظ للموافقة، مشددة على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية في أماكن استلام وتوزيع الوجبات المدرسية، وكذلك بأماكن تخزين وإعداد وتقديم الوجبات المطهوة.

يجب الالتزام بعدم بيع أصناف غذائية تحتوي على مواد حافظة

وأكدت الوزارة، على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان تقديم التغذية المدرسية لتلاميذ المدارس الداخلية، ومدارس التربية الخاصة، والمدارس الرياضية «إعدادي وثانوي»، وتوافي بخطة التغذية بالمديرية لهذا العام، للوجبات الجافة والمطهية، مع الالتزام بالاعتمادات المتاحة على أن تتضمن اخطارا بنوع التعاقد للوجبات الجافة والمطهية.

وتابعت وزارة التربية والتعليم، أنه يجب الالتزام بعدم بيع أصناف غذائية تحتوي على مواد حافظة وألوان صناعية واستبدالها بأصناف مفيدة وصحية، وفقا للتعليمات المبلغة من الإدارة العامة للتغدية، ويجري متابعة ما يقدم من أصناف جيدة ومفيدة، بالجمعية التعاونية الطلابية أو الوحدة المنتجة.

تشكيل لجان لفحص التغذية المدرسية قبل توزيعها على الطلاب

ونوهت بضرورة توافر النشرات والتعليمات ومستندات التغذية بالمدارس من «محضر تشكيل لجنة التغذية والشهادات الصحية ومحضر الفحصص اليومي وإذن الصرف اليومية واستمارة بيان الوجبات المجمعة».

وفي سياق متصل شكلت المديريات التعليم لجان لفحص التغذية المدرسية قبل توزيعها على الطلاب للتأكد من سلامته ومجودتها، مشددة على جميع الإدارات التعليمية بالالتزام بالإجراءات الخاصة بعمليات التخزين والتوزيع.