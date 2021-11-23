سكرتير عام «الكوميسا»: نسعى للتكامل الإقليمي وتحسين حياة مواطنينا

استعرضت تشيليشي كابويبوي، السكرتير العام لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي «الكوميسا»، إنجازات التجمع، في الفترة من عام 2018 وحتى العام الحالي، موضحةً أن «الكوميسا» في 2019 احتفلت بـ«الفضية» كمنظمة إقليمية، وهذا كان فرصة طيبة لأن نفكر في الرحلة الطويلة من بدايتها والدفع قدمًا للتكامل الإقليمي وتحسين حياة المواطنين في دول «الكوميسا».

العمل على تخفيض تكلفة التجارة على الحدود

وأضافت «كابويبوي»، خلال كلمتها في القمة الـ21 لتجمع الكوميسا، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم العمل على تخفيض تكلفة التجارة على الحدود وتحسين البنية التحتية الخاصة بالتجارة، إذ إن تيسير التجارة كان أحد الإنجازات التي ركزت عليها «الكوميسا»، خاصة على التجارة الحرة الرقمية، وهذا جدد التركيز على ثلاث جوانب الرئيسية للتجارة الإلكترونية لدعم التجارة على المنصات «أون لاين».

الحصول على شهادة ماجستير في التكامل الإقليمي

وأشارت السكرتير العام لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي «الكوميسا»، إلى أن لدينا شهادة ماجستير في التكامل الإقليمي، وقد بدأ هذا البرنامج في جامعتين إحداهما في كينيا، وهناك ثلاث جامعات أخرى ستنضم إلينا، وتقديم جوائز للمبتكرين الشباب، كما أن المنطقة تحتاج للتكامل الاقتصادي، ولدينا في أفريقيا العديد من الإنجازات في هذا الأمر.

تمكين الشباب والمرأة بالتعاون مع مؤسسات دولية

وأوضحت تشيليشي كابويبوي، أنه يجب العمل على تمكين الشباب والمرأة بالتعاون مع مؤسسات دولية، مع ضرورة توفير أسواق لمشروعات السيدات في جميع الدول خاصة الكوميسا وغيرها من المجموعات الاقتصادية، وهناك لجنة استشارية للشباب لتشجيع مشاركتهم في التنمية والحوكمة الإقليمية.