ضبط 11 ألف مخالفة لمواعيد غلق المحال التجارية والمقاهي بالمحافظات

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن عدد مخالفات المحال العامة للمواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات بلغت نحو 10859 محلا ومطعما ومقهى وورشة مخالفة للمواعيد الشتوية على مدار 50 يومًا، وذلك خلال الفترة من 1 أكتوبر الماضي حتى 22 نوفمبر الجاري.

وأضاف «قاسم» لـ«الوطن» أن لجان المتابعة مستمرة في عملها لمتابعة مواعيد غلق المحال والمطاعم والمقاهي بمختلف المحافظات، مع اتخاذ إجراء قانوني ضد المخالفين.

وأشار إلى أن تطبيق مواعيد غلق المحلات يساهم في تحقيق عدة أهداف، يأتي من بينها تحسين مستوى النظافة والحد من الإزعاج وتنظيم العمل وتوفير استهلاك الطاقة، وتحقيق الانضباط بالشوارع والميادين، لافتًا إلى أن المواعيد الشتوية لغلق المحلات تبدأ الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.

المواعيد الشتوية لغلق المحال التجارية

ووفقًا للمواعيد الشتوية، فإن فتح المحال التجارية والمولات، يكون من السابعة صباحا، على أن تغلق في العاشرة مساءً، باستثناء يومي الخميس والجمعة والإجازات الرسمية، يكون موعد الغلق بها في تمام الحادية عشرة مساءً.

أما مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية فتعمل يوميًا من الخامسة صباحًا وتغلق الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، كما يتم غلقها في تمام الواحدة صباحًا أيام الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية.

أنشطة تعمل 24 ساعة

وفيما يتعلق بالأنشطة المستثناة من مواعيد الغلق، تأتي الصيدليات ومحلات البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران ومحال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل للمطاعم والكافيهات على مدار24 ساعة.

أما مواعيد فتح الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية، فتبدأ يوميًا من الثامنة صباحًا وتغلق في السادسة مساءً، ماعدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، كما يجوز تعديل المواعيد بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.