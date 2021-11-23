تحرك برلماني بشأن أمطار الإسكندرية: المحافظة غرقت في شبر مياه

تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام، بطلب إحاطة بخصوص ما تعرضت له الإسكندرية من غرق تام خلال موجة الطقس السيىء التي شهدتها البلاد في الأيام الماضية، نتيجة عدم قدرة محطات التصريف الخاصة بالأمطار على استيعاب تلك الكميات الكبيرة من مياه الأمطار.

الإسكندرية ما زالت غارفة في المياه

ووصف النائب، في بيان، اليوم الثلاثاء، تصريحات محافظ الاسكندرية خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياه اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، بـ«الغريبة». مشيرًا إلى أن المحافظ أكد على تطهير جميع البلوعات لشفط الأمطار، ولدينا أسطول ضخم يعمل علي جمع القمامة والمخلفات وشفط المياه وقمنا بصرف مليار و300 مليون جنيه؛ لتحسين الصرف الصحي بالمحافظة، وهذا غير صحيح ومخالفًا للواقع، «الشوارع ما زالت غارقة والأمطار ما زالت تؤثر بشكل كبير على الشوارع وتعطل حياة المواطنين، ولدينا صور حيه تؤكد ذلك».

وتساءل «مهني»: أين تطهير البلوعات لشفط الأمطار؟ أين الادعاء بوجود أسطول ضخم يعمل على جمع القمامة والمخلفات وشفط المياه؟ وأين المليار و300 مليون جنيه لتحسين الصرف الصحي بالمحافظة، كيف صرفت وأين صرفت؟

وأكد أن هذا المبلغ المخصص من أموال الخزانة العامة للدولة إذا صرف بشكل صحيح وحقيقي، لكانت شبكة الصرف الصحي في الإسكندرية من أقوى شبكات الصرف الصحي بالشرق الأوسط.

لا صحة للصور المتداولة عن الإسكندرية

وتابع عضو مجلس النواب: «الغريب في الأمر أن تصريحات المحافظ ما زلت تثير حفيظة المواطنين، حيث صرح بأنه رغم سقوط الأمطار الكثيفة لم يحدث بهم أي تعطل، وأن كل المياه التي تتراكم يتم التعامل معها خلال ساعتين ويتم تسيير الحركة المرورية بعد ساعة ونصف، فالصور لم تنقل الصورة على طبيعتها ولا صحة لم يظهر المحافظة على أنها بحيرات في الشوارع».

واستكمل: «الصور تتحدث، والواقع يتحدث، لقد فشلت منظومة الصرف الصحي على استيعاب مياه الأمطار، انكشفت وبجلاء حيث عامت المباني والشوارع على برك من مياه الأمطار، كما انسدت الشوارع الرئيسية والفرعية، لا يوجد في الاسكندرية منظومة صرف أو بالوعات لتصريف المياه، رغم توافر الاعتمادات المالية الكبيرة من جانب الرئيس السيسي شخصيا».

ما مصير المليار و200 ألف جنيه

وطالب عضو مجلس النواب، بفتح تحقيق موسع بهذا الملف لمعرفة مصير المليار و300 ألف جنيه المخصصة لتطوير الصرف الصحي بالإسكندرية، وأيضًا التحقيق الفوري ومعاقبة المسئولين عن محطات الصرف التي أظهرت عدم قدرة الشبكة والمحطات تحمل أمطارًا لم تتعد فترتها الزمنية ساعة من الزمن.