الجندي يهاجم ما وصفهم بالقرآنيين: يستدرجون المجتمع لرفض الكتاب والسنة

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الرسول عليه السلام نزل عليه وحيان، وحي محفوظ وهو القرآن، ووحي بمعناه وهو السنة الكريمة، كما أن غير القرآن يُعد وحيا، مستشهدًا بقول الله تعالى في كتابه العزيز: «وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى»، فكل ما يتعلق بالدين لا يجوز أن يأتى من التأليف، فالقرآن بكل ما يحتويه من آيات لم يذكر عدد ركعات أى صلاة من الصلوات، وأن ذلك جاء فى الوحى السنة المتلوة من النبى عليه الصلاة والسلام.

القرآنيون ينكرون العمل بما جاء به النبى عليه السلام من الكتاب والحكمة

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»، أن القرآنيين ينكرون العمل بما جاء به النبى عليه السلام من الكتاب والحكمة، مشيرًا إلى أن النبى جاء بهديتين من الله هما القرآن الكريم والسنة وليس كما يدعى القرآنيون، مؤكدًا أن علم الحديث هو الوحى الثانى الذى أوتى إياه سيدنا محمد، وأن البعض يردد أنه لا توجد هناك سنة أو رواية حديث وهذه حرب مستعرة.

الرافضون للسنة يستدرجون المجتمع لرفض القرآن والسنة

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: «يحاولون ذلك من خلال استدراج البعض فى الأحاديث الضعيفة، لبعض الرواة، وأن الرافضين للسنة يستدرجون المجتمع لرفض القرآن والسنة، من خلال اهتزاز الثقة، ربنا قال في كتابه العزيز ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾».