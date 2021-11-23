الحديدي: موكب «طريق الكباش» سيعرض على قنوات «المتحدة» 7:30 الخميس

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن محافظة الأقصر تتزين لاستقبال موكب «الكباش»، وإعادة افتتاح طريق المواكب الملكية، فالأقصر تتزين لاستقبال كل الضيوف في رحابها، موضحة أن المصريين على موعد مع احتفالية كبرى مساء الخميس، في تمام الساعة السابعة والنصف، حيث ستنقل الاحتفالية الكبرى على الهواء مباشرة على قناة «أون»، وكل قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك خلال تقديمها برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يُعرض على شاشة «أون».

الحديدي ستقدم حلقة استثنائية من الأقصر في السادسة مساء الخميس

وأضافت «الحديدي»، أنها ستقدم حلقة استثنائية خاصة من الأقصر قبل بداية الحفل في تمام الساعة السادسة مساءً، «سأكون معكم مبكرا في الساعة 6 مساء، قبل الاحتفالية التي سيحضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد كبير من الضيوف، وكل من يهتم بالآثار من العالم على مستوى الاجانب وكذلك السفراء، الجميع على موعد مع التاريخ والحضارة ومصر، التي يقف الخلق لها ينظرون كيف تبني قواعد المجد في الماضي والمستقبل».

الإعلامية تُشيد باستضافة مصر قمة الكوميسا

من ناحية أخرى، أوضحت الإعلامية لميس الحديدي، أن تسلم مصر رئاسة قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية «الكوميسا» تمثل حدثاً بالغ الأهمية، مؤكدة أن الرئيس السيسي طرح اليوم، رؤية مصر لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجموعة، وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي بعد جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19».

ولفتت إلى أن السيسي أكد أن مصر ستعمل على تعزيز مشروعات الربط بين دول القارة، وبالأخص من الناحية البرية، ويأتي في مقدمتها طريق القاهرة - كيب تاون، عاصمة جنوب أفريقيا، مشددة على أهمية مشروع القاهرة- كيب تاون، «مشروع مهم جدا بالإضافة لمشروع الربط بين البحر المتوسط وبحيرة فيكتوريا».