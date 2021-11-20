لميس الحديدي: «الشتاء داخل علينا بقوة السنة دي»

علقت الإعلامية لميس الحديدي على موجة الطقس السيئ التي ضربت محافظات الدلتا والقاهرة الكبرى اليوم، قائلةً: «الشتاء داخل علينا تقيل جدًا السنة دي، أمطار غزيرة ورياح باردة مصحوبة بأتربة في نفس الوقت».

السواحل الشمالي للبلاد

وأضافت الحديدي خلال تقديم حلقة اليوم السبت، من برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «ON»: «محافظات السواحل الشمالية والدلتا حصلت على النصيب الأكبر من موجة أمطار الطقس السيئ، خاصة مطروح والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية لكنها أيضًا وصلت القاهرة الكبرى، ومحافظة الجيزة بالأخص شهدت أمطار غزيرة».

الشتاء دقّ الأبواب

وتابعت: «إحنا في أكتوبر كان عندنا مطر شديد بعد العصر، ثم توقف وعاد بعد ذلك مستمر في هطوله حتى منذ قليل، كده الشتا دخل علينا بقوة وتعطلت الدراسة في عشر محافظات غداً بعد أن كانت ستة فقط يوم السبت وكده الشتاء دق البيبان زي ما علي الحجار بيقول».

استعدادات المحافظات لمواجهة الطقس السيئ

وفي وقت سابق، صرح المهندس وليد عابدين، المتحدث الرسمي باسم شركة المياه والصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، أن استعدادات المحافظات لمواجهة الطقس السيئ بدأت من الأمس، إذ أن القاهرة تحتوي على 145 معدة مقابل 70 معدة في الجيزة منتشرة بداية من الساعة 11 مساء أمس الجمعة.

وأضاف عابدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن محافظات القاهرة الكبرى تعرضت لسقوط أمطار بداية من الواحدة والنصف ظهرا حتى الرابعة عصرا، مشددًا على أنه تم التعامل مع 90% منها بنجاح.