بلاغ للنائب العام ضد الشاب فرعون لبثه أغاني تحرض على الفسق

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي، ببلاغ للنائب العام، ضد باسم عبد المنعم «الشاب فرعون»، لنشره أغانى تفسد الذوق العام، وتحمل إيحاءات جنسية وتحرض على الفسق.

قرار بمنع مطربي المهرجانات من مزاولة نشاطهم المتدني

واستند البلاغ بحسب بيان لـ«صبري»، على أن ظاهرة الإسفاف والتدني التي يمارسها العديد من البلطجية والجهلة والمدمنين والمتعاطين ومحترفي الإسفاف، الذين أصدر بشأنهم الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، قرارا بمنعهم عن مزاولة هذا النشاط المتدني.

ويظهر المبلغ ضده، بفيديو يبث من خلاله أغاني المهرجانات، تصل إلى درجة من الحقارة والألفاظ والإيحاءات الجنسية، الغرض منها التحريض على البذاءة والتحرش، وتشجيع الشباب على ارتكاب الجرائم باختلافها.

أمر بضبط وإحضار المبلغ

وأرفق المحامي أسطوانة مدمجة بها الأغاني التي بثها المبلغ ضده، والتمس إصدار الأمر بالتحقيق فيما ورد به وإصدار أمر بضبط وإحضار المبلغ ضده وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.

يذكر أن هناك أزمة اشتعل فتيلها بين الفنان هاني شاكر ومطربي المهرجانات منذ عدة أيام، التي وصلت إلى منعهم من الغناء.

وقال هاني شاكر، خلال مداخلة تليفزيونية، تعليقا عن أزمة وقف مطربي المهرجانات، إنه لا يجب أن يكون مقياس النجاح مبني على عدد المشاهدات، موضحا أن هناك فيديوهات تحصل على مشاهدات بناء على مشاهد بذيئة، والعائد الأكبر لكثرة المشاهدات يعود لمنتج العمل.

وتابع هاني شاكر: «عند سماعي أوركسترا فينا، جاءت بمخيلتي الفيديوهات غير المرغوب فيها، وقلت لنفسي ما هي دي مصر أيضا، في إشارة لتعليق العامة على أن المصريين يريدون سماع مطربي المهرجانات».

واستطرد نقيب الموسيقيين: «دول ولادنا ودول ولادنا، لكن الأزمة مع نوعية الفن المقدمة، والمشاهدات مش مقياس للنجاح، وتساءل لماذا لم يتم دعم أصحاب هؤلاء الموهبة أيضا»، متسائلا: «لماذا نقوم بإفساد العقول ونسمح بكل ما هو مسف ومخل؟».