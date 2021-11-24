محافظ جنوب سيناء: 600 مليون جنيه لمشروعات جديدة بشرم الشيخ (صور)

أكّد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أنَّه عقد اجتماعًا بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، لمتابعة الاعتمادات المالية والصرف المالي ومشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظة للعام المالي 2021-2022.

مشروعات جديدة بشرم الشيخ بـ600 مليون جنيه

وقال محافظ جنوب سيناء، إنَّه تمّ مناقشة الاعتمادات المالية والصرف المالي لمشروعات الخطة الاستثمارية في إطار الاستعداد، لاستضافة المحافظة لعدد من المؤتمرات الدولية اجتماعاً بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، لافتًا إلى أنَّ إجمالي المشروعات المقامة حاليا في المدينة بلغ 600 مليون جنيه شاملة الطرق، والمنظومة الأمنية، والبنية التحتية، و تنفيذ مشروعات خدمية وترفيهية.

الموافقة على عدد من المشروعات

وأضاف محافظ جنوب سيناء، في تصريحات له، أنَّه حضر لقاءً الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منذ يومين، لمناقشة ومتابعة المشروعات التي تجري في مدينة شرم الشيخ، مبينًا أنَّ الاجتماع شهد الموافقة على عدد من المشروعات المقترحة من قبل المحافظة، منها مشروعات ترفيهية، وأخرى خدمية، منها ميناء «اليخوت» بمنطقة بيت القرش والمنظومة الأمنية الخاصة بزيادة تركيب كاميرات لتصل إلى 560 كاميرا، تطوير شبكة الطرق، تجميل وتطوير المساحات الخضراء الموجودة على جانبي الطرق.

ونوه إلى مشروع إنشاء أول مجلس مدينة ذكي شرم الشيخ، وديوان عام المحافظة، وإنشاء الحديقة المركزية لمدينة شرم الشيخ، وتوفير الماكينات الذكية لتقديم الخدمات للمواطن والسائحين، إلى جانب مشروع الجراجات الذكية، والتوسع في منظومة النقل الذكي، الهوية البصرية، التاكسي الطائر.

وأضاف «فودة»، أنَّ تكلفة المشروعات التي يجري تنفيذها حاليًا بشرم الشيخ والمقرر الانتهاء منها قبل انطلاق المؤتمرات العالمية بلغت 600 مليون جنيه، وصدّق رئيس الوزراء على توفير 100 مليون بشكل عاجل، على أن يتمّ توفير المبالغ المتبقية تباعًا، مبينًا أنَّه جرى الموافقة على توفير 30 مليون جنيه لأعمال تنسيق الموقع للحديقة المركزية لمجلس المدينة.