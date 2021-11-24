إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة نقل وتروسيكل بسوهاج

أصيب 3 أشخاص إثر تصادم سيارة ربع نقل وتروسيكل على الطريق الزراعي بدائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، ونقل المصابين إلى مستشفى سوهاج العام، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

بلاغ بالحادث

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بورود بلاغ عن مصادمة ومصابين بناحية دائرة مركز المراغة، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

وتبيّن أنّه أثناء سير دراجة نارية «تروسيكل» قيادة «محمود. ن. ش» 16 عامًا، عامل، ويقيم بناحية دائرة المركز، اختلت عجلة القياده في يده واصطدم بسيارة ربع نقل قياد «مصطفى. م. ن» 36 عامًا، سائق، ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج.

الإصابات في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة والد قائد التروسيكل «ناصر الدين. ش. ع» 55 عامًا، عامل، بكدمات متفرقة بالجسم، و«طلعت. م. س» 50 عامًا، عامل، ويقيم دائرة مركز جزيرة شندويل، مصاب باشتباه كسر بالضلوع واشتباه ما بعد الارتجاج، من مستقلي التروسيكل، و«راضي س. ب» 60 عامًا، ميكانيكي، ويقيم دائرة مركز سوهاج بكدمات متفرقة في الجسم من مستقلي السيارة.

ونقل المصابين إلى مستشفى سوهاج العام لتلقي العلاج، وبسؤال قائدي المركبتين والمصابين أفادوا بمضمون ما تقدم، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.