خطوات ومواصفات الحصول على شقة بالمدن الجديدة.. تقسيط على 30 سنة

شهدت محركات البحث، عمليات بحث عدة عن كيفية الحصول على شقة، بسعر مناسب لمحدودي ومتوسطي الدخل، حيث يعد الحصول على شقة تمليك بمكان ومساحة مناسبة، حلم لدى كثير من المواطنين، وخلال الأشهر القليلة الماضية، أصبح ذلك الحلم حقيقة على أرض الواقع، وذلك عندما أعلن البنك المركزي، مبادرة التمويل العقاري الجديدة، بفائدة متناقصة 3%، وسداد يصل إلى 30 عاما.

في هذا الصدد، «الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات ومواصفات الحصول على شقة بالمدن الجديدة، ضمن مبادرة التمويل العقاري، وفقا لما صدر عن البنك المركزي في هذا الشأن.

خطوات الحصول على شقة بالمدن الجديدة بتقسيط على 30 سنة

أولا: يقوم المتقدم للحصول على شقة ضمن مبادرة التمويل العقاري، بتحديد الوحدة المراد تمويلها وتكون وفقا لشروط المبادرة، الذي حددها البنك المركزي.

ثانيا: يقوم المتقدم للحصول على شقة ضمن مبادرة التمويل العقاري، بالذهاب إلى جهة التمويل (البنوك - الشركات) للحصول على قرض التمويل العقاري، وسداد نسبة المقدم، التي تتراوح بين 15% و20%.

أما في حالة رغبة العميل في الحصول على شقة، ضمن الشقق التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، التي يطبق عليها أيضا مبادرة التمويل العقاري، بفائدة 3% متناقصة، وتقسيط على 30 سنة، أن ينتظر أول مشروع سكني سيتم طرحه من قبل الصندوق، خلال الأيام المقبلة.

مواصفات الحصول على شقة بالمدن الجديدة بتقسيط على 30 سنة

أولا: يشترط أن تكون الشقة المراد شرائها ضمن المبادرة مسجلة.

ثانيا: أن تكون الشقة ليس عليها أي مخالفات.

ثالثا: أن تكون الشقة كاملة التشطيب.

رابعا: أن تكون الشقة جاهزة للمعيشة.

خامسا: أن تكون الشقة بغرض السكن الدائم وليس السكن السياحى أو الموسمي.