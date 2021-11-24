إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم دراجة نارية مع مركبة توك توك بطريق شبرا أوسيم كوم حمادة بمحافظة البحيرة، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بالحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة كوم حمادة يفيد استقبال المستشفى 4 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء حادث تصادم بين دراجة نارية وتوك توك، وجرى عمل الفحوصات الطبية اللازمة.

تحديد هوية المصابين

بالانتقال والفحص تبين إصابة كل من آيه عبود عبد الستار، 14 سنة، مقيم شبرا أوسيم مصاب باشتباه كسر بالقدم اليسرى، شهد أشرف فوزي، 19 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى، هدى محمد عبد الرحمن، 41 سنة، مصاب بكدمات متفرقه بالجسم، نوال أبو ناجي، مصابة باشتباه كسر في الجمجمة.

وجار عمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.