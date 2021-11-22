غرق كنيسة مار جرجس سبورتنج ومزار «بيشوي» في مياه الأمطار بالإسكندرية 

طالت الأمطار الغزيرة في الإسكندرية مناطق عدة، أبرزها منطقة سبورتنج التي تحولت شوارعها إلى مكان أشبه بالبحر، نتيجة تراكم الأمطار التي قارب ارتفاعها على نصف متر من سطح الأرض، الأمر الذي جعلها تتجاوز وتغمر كنيسة مارجرجس.

وتسببت مياه الأمطار في إحداث تلفيات عدة في الكنيسة الأشهر بالإسكندرية، والتي تضم مزار القديس بيشوي كامل، أحد أشهر كهنة الإسكندرية المتنيحين، والمعترف به قديس من المجمع المقدس، ويستقبل مزاره زائرين من كل أنحاء مصر بل والعالم أجمع.

غرق كنيسة مار جرجس سبورتنج

وبحسب مصدر من كنيسة مارجرجس سبورتنج وسط الإسكندرية لـ«الوطن»، فإن الأمطار غمرت فناء الكنيسة وتجاوزت إلى الكنيسة السفلية وسببت تلفيات في السجاد والأرضيات، بل تجاوزت إلى مزار القمص بيشوي كامل، حيث يعمل عمال وخدام الكنيسة حاليا على محاولة إصلاح ما أفسدته أمطار الشتاء الغزيرة.

غرق الإسكندرية

وشهدت الإسكندرية سقوط أمطار غزيرة متواصلة على مدار الساعات القليلة الماضية، ما تسبب في شلل مروري في مناطق متفرقة بسبب تراكم المياه التي نتجت عن أمطار كثيفة فاقت استيعاب بيارات الصرف الصحي في كل المناطق، ما تسبب في وقف حركة السير وسقوط سيارات عدة في المياه.

سيول غير متوقعة

وبحسب بيان رسمي أصدرته شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، فإن الإسكندرية تعرضت لسيول غير متوقعة سقطت على معظم مناطق محافظة الإسكندرية، وبالتحديد مناطق وسط وشرق والمنتزة أول والمنتزة ثان، فيما برزت أمطار غزيرة الجمرك وغرب، وأمطار خفيفة متفاوتة بالعامرية.

وأشارت الشركة إلى أنه قد تم الإبلاغ عن وجود تجمعات كبيرة لمياه الأمطار ويجري العمل علي حلها، عبر معدات الشركة المتواجدة بالفعل في بعض أماكن تجمعات المياه وفرق الطوارئ تعمل جاهدة لتصريف مياه الأمطار.

وطالبت الشركة المواطنين بضرورة توخي الحذر، وتقليل التحرك بالسيارات لتسهيل وصول معدات الشركة وفرقها لأماكن تجمع المياه.