85 % نسب إنجاز مشروعات الصحة والرياضة والتعليم بالغربية ضمن حياة كريمة

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن أعمال مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» تتم داخل مركز زفتى على قدم وساق، مشيرا إلى أن نسب إنجاز المشروعات تخطت الـ 85%، منوها أنه يتابع تنفيذ المشروعات يوميا من أجل الانتهاء منها في الوقت المحدد.

36 مشروعا في «الشباب والرياضة»

وأضاف رحمي في تصريحات، اليوم، أن الأعمال تشمل كافة القطاعات ويتم العمل فيها على نفس المستوى والإنجاز، مشيرا إلى أن العمل في قطاع الرياضة في مركز زفتى، يتضمن تنفيذ 36 مشروعا في قطاع الشباب والرياضة بإجمالي تكلفة 76 مليون جنيه، مضيفا أنه تفقد مؤخراً عددا من تطوير مراكز الشباب ونسب الأعمال فيها تخطت الـ87%.

وفي قطاع الصحة، قال محافظ الغربية، إن هذا القطاع الحيوي يحظى باهتمام كبير وهناك خطة ضمن المبادرة تشمل تطوير 29 وحدة صحية بتكلفة 86 مليون جنيه، وفي قطاع التربية والتعليم يتم تنفيذ 101 مشروع بتكلفة 355 مليون جنيه.

جولات يومية

وأكد محافظ الغربية أن مبادرة حياة كريمة تعد من أهم المشروعات القومية الضخمة وتهدف إلى تطوير الريف المصري، وتوفير بالفعل حياة كريمة لكل مواطن في تلك القرى.

وأضاف أنه يجري جولات واجتماعات بشكل يومي لمتابعة مشروعات حياة كريمة، ومؤخرا تفقد أعمال بناء محطة الصرف الصحي بميت النور بتكلفة مالية 30 مليون جنيه ووصلت نسبة التنفيذ بها إلى 80% بالنسبة إلى شبكات الانحدار وخطوط الطرد و65% للأعمال المدنية.