160 جنيها أقل سعر لإقامة الفرد في غرفة بالفنادق المصرية بداية مايو

كشف مصدر مسئول بوزارة السياحة والآثار، أن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، سيصدر قرارا خلال الأيام القليلة المقبلة، برفع الحد الأدنى لسعر الإقامة في الغرف الفندقية، على أن يتم تطبيقه بداية من يوم 1 مايو المقبل، ليكون أقل سعر لإقامة الفرد بغرفة في فندق فئة نجمة واحدة، 10دولارات لليلة، وللإقامة بغرفة فندق فئة نجمتين، 20 دولارًا لليلة، وبالنسبة للإقامة بفندق 3 نجوم، فأقل سعر للفرد في اليوم سيكون 30 دولارًا، بينما يبلغ أقل سعر للإقامة بفندق 4 نجوم، 40 دولارًا فى اليوم، وأقل سعر للإقامة بفندق فئة 5 نجوم، 50 دولارًا فى اليوم .

تطبيق الأسعار الجديدة بداية من مايو

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن تلك الأسعار سيتم العمل بها بداية من شهر مايو المقبل، لافتًا إلى أن لجوء وزارة السياحة لرفع الحد الأدنى للأسعار مرتين خلال 6 أشهر فقط، يعود إلى أن أسعار الغرف الفندقية لا تتناسب مع الإمكانات السياحية التي تمتلكها مصر، فضلا عن مستوى المنشآت الفندقية المصرية التي شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية .

إجراءات للإرتقاء بمستوى الفنادق

وأوضح المصدر، أن الفترة الماضية شهدت قيام وزارة السياحة بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية بالعديد من الخطوات للإرتقاء بمستوى الفنادق المصرية ومساواتها بنظيراتها العالمية، عبر إعادة تقييم تصنيف المنشآت الفندقية، وفقا للمعاييرالجديدة لتصنيف الفنادق «hc»، فضلا عن وضع حد أدنى لبيع الغرف الفندقية، وإسناد مهمة الإشراف على سلامة الغذاء بالفنادق للهيئة المصرية لسلامة الغذاء، فضلا عن التعاقد مع شركات دولية لمراجعة التزام الفنادق باشتراطات السلامة الصحية.

وكان الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والأثار، أصدر قرارا في أبريل الماضي، بتحديد حد أدنى لمقابل الإقامة في الغرف الفندقية بحيث يكون أقل سعر للغرفة بفندق 4 نجوم 28 دولارًا للّيلة أو ما يعادلها من العملات الأخرى، كما يكون أقل سعر لبيع الغرفة بفندق 5 نجوم 40 دولارًا، وتم تنفيذ هذا القرار بداية من يوم 1 نوفمبر الجاري.