صديق نجل أسماء مصطفى: أوصت والدتي بكريم وأحمد.. وكانت أما ثانية لنا

شهد الوسط الإعلامي والسياسي يوما غير محمود بعد خبر وفاة الإعلامية أسماء مصطفى بعد صراع مع مرض السرطان، يوم الإثنين الماضي، حيث كان خبر وفاتها فاجعة كبرى لكل محبيها ومتابعيها، وكان عزاء الراحلة خير دليل على محبة الكثير لها، فنجد توافدا كبيرا من عدد غير قليل من الإعلاميين والسياسيين والفنانين والشخصيات العامة، أتوا جميعا لتقديم العزاء إلى زوجها الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب.

أصدقاء نجل الراحلة يروون تفاصيل علاقتهم بها

وحضر أيضا العزاء عددا كبيرا من أصدقاء «كريم» ابن الراحلة أسماء مصطفى، والذين أجمعوا كلهم بطيبة قلب الراحلة ومعاملتها الحسنة معهم، وقال «ياسين» أحد أصدقاء كريم نجل الراحلة، إن الراحلة أسماء مصطفى كانت بمثابة أم ثانية له، حيث بدأت علاقته بكريم ابنها في المدرسة، ومن ثم تعرفت والدتا الطفلين على بعضهما وربطتهما علاقة وثيقة، والتي جعلت أسماء مصطفى توصي والدة ياسين بأبنائها كريم وأحمد، إن رحلت بسبب شدة مرضها آنذاك.

وروى ياسين لـ«الوطن» أن اللحظات الأولى لوصول الخبر إلى مسامع كريم والذي انهار فور دخول ناظرة مدرسته باكية وهو الأمر الذي دعاه إلى العودة إلى منزله سريعا بصحبة أخيه الصغير أحمد، وكذلك عدد من أصدقائه الذين لم يتركوه لحظة وحاولوا إخراجه من حالة الحزن التي سيطرت عليه على حد قوله.

وأكمل ياسين قائلا أن الراحلة أسماء مصطفى والدة صديقه كانت تتسم بالحنان والطيبة، وذكر أنها تدخلت ذات مرة لحل مشكلة حدثت له بالمدرسة.

أحد أصدقاء نجل الراحلة يتحدث عن مساعدة أسماء مصطفى له

أما «عمر» وهو أحد أصدقاء «كريم»، تحدث عن مساعدة أسماء مصطفى لأخيه، والذي كان يهوى كرة القدم، حيث قدمت له الدعم والمساندة فهو لن ينسى فرحة أخيه بمساعدتها له.

وأضاف عمر في حديثه لـ«الوطن» أن والدة صديقه «كريم» كانت حريصة على السؤال عنهم رغم مرضها ورغم وجودها بالمستشفى إلا أنها كانت تطمئن عليهم من حين لآخر، وتوصيهم بأبنائها وبأنفسهم، متابعا أن اللقاء الأخير بالراحلة أسماء مصطفى كان بحفل عيد ميلاد كريم، وكانت تحرص على دعوة جميع أصدقائه واستقبالهم بأفضل ما يكون فقد كانت قريبة منهم جميعا.

رئيس مجلس النواب وقيادات سياسة بعزاء أسماء مصطفى

وحرص عدد كبير من النواب على تقديم العزاء إلى الدكتور أيمن أبو العلا في زوجتة الإعلامية أسماء مصطفى كان على رأسهم الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، والذي كان من أول الحضور وتبعه المستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، وعدد كبير من نواب ونائبات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من بينهم النائب عمرو يونس، والنائب عمر درويس ومحمد عزمي و محمد تيسير مطر ونادر مصطفى والنائبة غادة علي، وغيرهم ممن جاءوا لمواساة زميلهم الدكتور أيمن أبو العلا.

كما شهد العزاء تواجد عدد من قيادات حزب مستقبل وطن على رأسهم النائب حسام الخولي عضو مجلس الشيوخ، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية، وأمين تنظيم مستقبل وطن.