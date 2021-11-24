ظهور ضحية جديدة لمتحرش مدرسة المعادي.. والنيابة تواجهه بالطفلة الأولى

تفجرت مفاجأة في واقعة التحرش بطفلة بمدرسة خاصة بالمعادي، إذ بينت جهات التحقيق أن المتهم، عامل الأسانسير بالمدرسة، تحرش بأكثر من طفلة.

وكشفت التحقيقات عن قيام أسرة طفلة جديدة عمرها 4 سنوات و6 أشهر، بتحرير بلاغ جديد ضد المتهم، بعد أن اعترفت الطفلة لوالدتها بما فعله المتهم معها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما واجهت جهات التحقيق الطفلتين الضحيتين بالمتهم في سرايا النيابة، وتعرفتا عليه، فيما أحالت النيابة الطفلتين، إلى الطب الشرعي؛ لتوقيع الكشف الطبي عليهما.

أسرة الضحية الأولى

وكانت أسرة الطفلة الأولى ضحية هتك عرضها، على يد عامل بمدرستها الخاصة بالمعادي، قد كشفت كواليس الواقعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، مشيرة إلى أن الطفلة صاحبة الـ3 سنوات، عادت في ذلك اليوم وأخبرت والدتها بالواقعة، قائلة: «ماما عمو شطفني ووجعني»، فأصيبت والدتها بالصدمة وتوجهت إلى المدرسة وعند عرض المتهم المدعو «عبد الحميد» 50 سنة، عامل أسانسير، على الطفلة تعرفت عليه، مضيفة: «هو ده اللى شطفنى».

التقرير الطبي يؤكد الواقعة

وحررت الأسرة، حضرًا بالواقعة في قسم شرطة المعادي، وجرى ضبط المتهم وتولت النيابة التحقيق معه ووجهت له تهمة هتك عرض طفلة، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقرر قاضي المعارضات تجديد حبسه 15 يومًا، كما أكد التقرير الطبي الواقعة.

بلاغ والمتهم ينكر

ورد بلاغ إلى قسم شرطة المعادي، من أحد الأشخاص، يتهم فيه عامل داخل مدرسة بالتحرش بطفلتها داخل مدرسة خاصة، وتم ضبط المتهم وأنكر ارتكاب للواقعة، كما استمعت جهات التحقيق لأقوال والدة الطفلة التي اتهمت العامل بالتعدي عليها، كما تعرفت الطفلة على المتهم، الذي تم حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.