تفاصيل سقوط عصابة «تجار الكلى».. نفذوا 120 عملية زرع والمكاسب بالملايين

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، قيام 10 أشخاص من بينهم ثلاثة أطباء وموظفة بأحد معاهد الكلى وموظف بمعمل خاص وممرض بمستشفى خاص، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في تجارة الأعضاء البشرية "زراعة الكلى" خارج الإطار القانوني.

وذكرت التحريات أن التشكيل العصابي يعمل على استقطاب الراغبين في بيع أعضائهم من خلال الإعلانات التي يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وإقناعهم للموافقة على نقل إحدى الكُليتين منهم إلى بعض المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي ويحتاجون إلى عمليات زراعة كُلى مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 20 إلى 30 ألف جنيه للمتبرع وعلى الجانب الآخر يقوموا بالحصول على مبالغ مالية كبيرة تصل إلى ربع مليون جنيه مصري من المتبرع إليه.

وأشارت إلى قيام أفراد التشكيل العصابي بتزوير التحاليل الطبية والأشعة للمتبرعين الذين لديهم موانع طبية تحول دون إجرائهم عمليات التبرع للكُلى، حتى يتمكنوا من تقديمها إلى الجهات المعنية للحصول على موافقة زراعة الأعضاء حتى يتمكنوا من إجراء عمليات زرع الكُلى دون مساءلة قانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار بالبشر ونقل الأعضاء البشرية بطرق غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تم ضبط جميع المتهمين، وبحوزة إثنين منهم (مبالغ مالية عملات "محلية –أجنبية " - مجموعة من الأشعة والتحاليل التى تخص ضحاياهم).

120 عملية خلال عام

كما جرى ضبط جميع المستندات المتعلقة بنشاطهم الإجرامي، وبفحص تلك المستندات تبين أن أفراد التشكيل العصابي أجروا 120 عملية زراعـة كُلى بالأسلوب المشار إليه خلال عامي (2019، 2020) وأمكن التوصل إلى 25 من المجني عليهم.

بمواجهة عناصر التشكيل أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.