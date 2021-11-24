الصحة: وفرنا 80.5 مليون جرعة لقاح كورونا.. والتسجيل للتطعيم في دقيقتين

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة، الموقف الحالي للتعاقد والتوريد واستهلاك لقاحات فيروس كورونا المستجد، حيث جرى توفير نحو 80.5 مليون جرعة من اللقاحات المعتمدة عالميا، سواء تامة الصنع أو كمواد خام للتصنيع المحلي، كما تحدّث عن الموقف التنفيذي للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، قائلا إنّ إجمالي التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا بلغ نحو 44.2 مليون جرعة، حتى الآن، بين جرعات أولى وثانية.

تأثير برامج التطعيم على معدل انتشار كورونا

وعرض الدكتور خالد عبدالغفار، خلال كلمته في اجتماع مجلس الوزراء اليوم، الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نتائج دراسة أجرتها المملكة المتحدة، لمتابعة التأثير المباشر وغير المباشر لبرامج التطعيم على معدل انتشار مرض كورونا المستجد والوفيات، والتي أثبتت أنّ اللقاح يقلل التعرض لخطر الإصابة بفيروس كورونا، ودرجة انتشاره، ومعدل الوفيات بهذا المرض.

اللقاح خفّض معدل وفيات كورونا في مصر

وتابع عبدالغفار، أنّه بقياس تأثير برنامج التطعيم ضد مرض فيروس كورونا، على معدل الوفيات في مصر، ثبت انخفاض معدل وفيات مرضى فيروس كورونا المستجد، كلما زاد معدل التغطية باللقاح المضاد للفيروس، وفي المقابل كانت نسب الوفيات العالية لمن لم يتم تطعيمهم.

وسرد القائم بأعمال وزير الصحة، نسب الوفيات في عدد من المحافظات، والتي تؤكد ما أشارت إليه الدراسة، بارتفاع نسب الوفيات بين من لم يتم تطعيمهم، وانخفاضها بين من حصلوا على التطعيم، لافتا إلى اختصار الوقت المستغرق لعملية التسجيل لأخذ لقاح كوفيد 19 إلى دقيقتين فقط.

التوسع في أماكن توفير اللقاح

وتابع عبدالغفار، أنّ الوزارة توسّعت في أماكن توفير اللقاح، مع زيادة معدلات التطعيم بمختلف المحافظات من خلال الفرق المتنقلة عبر حملة «معا نطمئن» في مراكز التطعيم المتنقلة، في النوادي، ومراكز الشباب، والمولات، ومحطات المترو، وغيرها، والتي نجحت في تطعيم نحو 876.510 مواطن.

Arrive Egypt لتسريع وتيرة دخول السائحين

وأكد الوزير أنّ العمل جار على إطلاق تطبيق باسم Arrive Egypt لتسريع وتيرة دخول السائحين، بحيث يدخل السائح بيانات التحقق من سلبية إصابته عن طريق اختبار الـPCR، أو شهادة تلقي اللقاح، ليتعين على شركة الطيران مراجعة المستندات للتأكد من صحتها، ويتولى فريق الحجر الصحي بمصر، مراجعة البيانات قبل وصول الطائرة، تسهيلا على المسافرين عند دخول البلاد، وتتيح هذه التجربة توفير خطوات مراجعة الوثائق لتجنب دخول المسافرين من أماكن غير معتمدة أو عدم دقة البيانات، إلى جانب فرز المسافرين المقبولين قبل الدخول إلى مصر.

استخدام الجرعة الثالثة المعززة لتعزيز المناعة ضد كورونا

وعرض القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، مقترحا تمت الموافقة عليه لتعزيز المناعة ضد فيروس كوفيد 19، باستخدام الجرعة الثالثة المعززة، في ضوء ما أكدته الدراسات من أنّ لقاحات الجرعة الثالثة تعمل على تعزيز المناعة، وبالتالي سيتم إعطاء جرعة ثالثة للفئات السكانية الأكثر عرضة لخطر العدوى، مثل: من يعانون من نقص المناعة الأولية، أو يخضعون للعلاجات المثبطة للمناعة، وكبار السن، والأكثر عرضة للإصابة كالعاملين في القطاع الطبي.