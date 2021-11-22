«تعليم المنوفية» تحيل مدرسا للنيابة بعد سبه قيادات الوزارة بالمحافظة

كشف هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، حقيقة قيام أحد المدرسين بتدشين صفحة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، لتوجيه السب والقذف، له ولسناء دراز مدير الشؤون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، قائلا: «حررنا محضرا ضد المدرس وجرى إلقاء القبض عليه وأمرت النيابة بإخلاء سبيله بضمان وظيفته».

تعليم المنوفية: المدرس المتهم زور أوراق للنقل لديوان المديرية

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفيه، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «المدرس دأب على توجيه السباب إليه ومدير الشؤون التنفيذية على مدار الفترة الأخيرة» مؤكدا «السبب وراء قيام المدرس بتدشين الصفحة لسب بعض القيادات، يرجع إلى قيام المدرس بتقديم طلب للنقل إلى ديوان مديرية التعليم وتبين أنه قام بتزوير بعض الأوراق لتنفيذ النقل، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدرس وتحويل الأوراق إلى الشؤون القانونية والنيابة الإدارية للتحقيق في الواقعة».

وأوضح «عنتر» أن المدرس يمارس عمله بشكل طبيعي ولم يصدر قرار إداري ضده حتى الآن، مضيفا أنه سيتم انتظار صدور قرار النيابة العامة والنيابة الإدارية والشؤون القانونية، ومن ثم صدور قرار إداري فيما يخص التزوير والسب والقذف على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لقيادات مديرية التعليم بالمنوفية.

استمرار العمل في تطعيم المواطنين بلقاح كورونا في المنوفية

على صعيد مختلف، تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، تكثيف العمل في مراكز اللقاح الثابتة والمتحركة التي تجول جميع مدن ومراكز وقرى محافظة المنوفية، وتوافر جميع اللقاحات في مراكز اللقاح تسهيلا لتطعيم أكبر عدد من المواطنين في المحافظة وفق الخطة الموضوعة تحت رعاية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.

وأكد الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن العمل في مراكز اللقاح تعمل على قدم وساق لتطعيم جميع المواطنين، موضحا أن عدد المواطنين الذين تلقوا لقاح كورونا في المنوفية بلغ عددهم مليون و50 ألف مواطن، مؤكدا أن المراكز الثابتة تتمركز في المدن ومراكز الشباب وجامعتي المنوفية والسادات، وكذلك بعض المصالح الحكومية.