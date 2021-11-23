حالة الطقس اليوم في المنوفية.. انخفاض درجات الحرارة ورفع حالة الطوارئ

طقس شتوي معتدل يخيم على حالة الطقس اليوم في المنوفية، وشمس مشرقة وانخفاض طفيف في درجات الحرارة علي جميع المراكز والمدن، بعد موجة من الطقس السيئ ضربت المحافظة ومدن الدلتا والمدن الساحلية في مصر، ما أدى إلى سقوط أمطار، وتجمع برك المياه، والتي تم شفطها خلال الأيام الماضية بمعرفة سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

لا حوادث بسبب حالة الطقس في المنوفية

وشهدت مدن ومراكز المحافظة، اليوم الثلاثاء، سيولة مرورية تزامنا مع استقرار حالة الطقس اليوم في المنوفية وسطوع الشمس، ولم تشهد المحافظة أي حوادث أو مشاكل كبري بسبب سوء الأحوال الجوية التي شهدتها المحافظة خلال يومي السبت والأحد الماضيين.

استقرار حالة الطقس اليوم في المنوفية بعد موجة تقلبات

وتسببت سوء الأحوال الجوية الأيام الماضية في المدن الساحلية والدلتا، في متابعة جميع أبناء المحافظة لحالة الطقس اليوم في المنوفية، تحسبا لأي تقلبات، وهو ما قد ينعكس على صدور قرارات بتعطيل الدراسة مثلما حدث خلال الأيام الماضية، وأيضًا لكي يستعد الأهالي لمواجهة الطقس السيئ أو الأمطار التي تتساقط مع تقلبات اللجو وسوء الأحوال الجوية.

كان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، قرر رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ في محافظة المنوفية وفق توقعات هيئة الأرصاد، وقرر محافظ المنوفية تعطيل الدراسة يوم الأحد الماضي حفاظا على الطلاب، وجاء هذا القرار تزامنا مع صدور نفس القرار في عدد من المحافظات الأخري.