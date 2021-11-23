الانتهاء من بناء مدارس بأشمون واستكمال مشروعات حياة كريمة في المنوفية

يواصل مسؤولو مبادرة حياة كريمة في محافظة المنوفية، العمل على قدم وساق لاستكمال باقي المشروعات الكبري الجاري تنفيذها في مركز أشمون، بعد الانتهاء من عدد من المشروعات بشكل نهائي ومن بينها الانتهاء من عدد من إنشاء المدراس وبناء اماكن إضافية في مدارس أخرى لحل مشكلة الزحام في الفصول، كما يتم العمل على سرعة الانتهاء من باقي مشروعات البنية التحتية الجاري تنفيذها.

رئيس مدينة أشمون: الدولة تولي اهتماما للبنية التحتية وإنشاء المدراس

وأكد سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون بالمنوفية، أنه تم الانتهاء من مدارس وجار الانتهاء من أخري بقرية شما، حيث تم تسليم جناح مدرسه عبد السلام وهبه، وكذلك تسليم مدرسة الشهداء بقرية شما إلى هيئة الأبنية التعليمية إلى إدارة اشمون التعليمية بنسبه تنفيذ 100%، ورفع كفاءة وتطوير مدرسة الشهيد محمد عيسى العليمى بقرية شما بنسبة تنفيذ 85%، ورفع كفاءة وتطوير مدرسة الشهيد ايمن العفيفى بقرية شما بنسبة تنفيذ 75% .

وأضاف "سرور" أنه يتم رفع كفاءة وتطوير مدرسة الشهيد إسلام قنديل كركيت الثانوى التجاري بنسبة تنفيذ 75%، وصب سقف الدور الخامس وجار أعمال التسديد بالدور الثالث وتركيب النجاره للدور الأول والثاني والثالث بجناح بمدرسة الشهيد سامح طاحون بنسبة تنفيذ 80%.

ونوه بأنه جار العمل لإنشاء جناح مكمل لمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بجريس، ومتابعة إنشاء جناح مكمل لمدرسة الشهيد عبدالله الهلالي الابتدائيه بجريس، مؤكدا أن الدولة تولي اهتماما كبيرا للمدارس لاستيعاب الكثافة بين الطلاب.

سرور: جار إنشاء المجمع الزراعي بشطانوف ومجمع المصالح بجريس

وتابع بأن أعمال مبادرة حياة كريمة جاءت لتطوير وتنمية القرى، حيث يتم مد خطوط الغاز الطبيعي للشوارع الفرعية بقرية جريس، وإنشاء وحدة إسعاف بالقرية، وجار إنشاء المجمع الزراعي بشطانوف، ومجمع المصالح الحكومية بجريس، وجار تنفيذ وحدة صحية بأبو عوالى، وتم الرفع المساحي لإنشاء مركز أمومة وطفولة بقرية الكوادي .