شاب ينهي حياته تحت عجلات المترو بمحطة الدقي.. الحركة تعطلت 5 دقائق

انتحر شاب ثلاثيني أسفل عجلات قطار مترو محطة الدقي، بالخط الثاني للمترو «شبرا الخيمة - المنيب»، باتجاه المنيب، لتشهد المحطة زحامًا شديدًا على أرصفة المحطات.

الشاب ألقى بنفسه أمام أحد قطارات المترو

وقال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إنَّ شاب ثلاثيني ألقى نفسه، أمام أحد قطارات الخط الثاني لمترو الأنفاق «شبرا الخيمة - المنيب»، وتحديدا بمحطة الدقي، مما أدى إلى دهسه ومصرعه على الفور، كما انشطرت جثته نصفين.

انتشال الجثة من على قضبان السكة الحديد ونقلها لمشرحة زينهم

وأكد «عبدالهادي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّه تمّ انتشال الجثة من على قضبان السكة الحديد، ونقله إلى مشرحة زينهم، وعادت حركة القطارات إلى طبيعتها، موضحًا أنَّ حركة القطارات تعطلت لنحو 5 دقائق لحين انتشال جثة الشاب المنتحر من على شريط قضبان السكة الحديد.