حظك اليوم برج الثور الخميس 25-11-2021 مهنيا وعاطفيا

الاهتمام بالآخرين والعمل على إرضائهم، يعد أبرز مميزات وصفات مولود برج الثور، كما أنه يتمتع بشخصية تملك قلب كبير محب لجميع من حوله.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

القمر في مربع برجك قد يجعلك تميل نحو استعادة خبرات مؤلمة أو ذكريات حزينة، استفد مما مضى بشرط أن تقاوم الحزن والرغبة في التمرد.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

تميل لإلقاء اللوم والعتاب على من حولك.. لا تبالغ في ذلك وحاول أن تتفهم وجهة نظر الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج الثور ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية ويوافق تاريخ ميلادها 21 أبريل.