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حظك اليوم برج القوس الأربعاء 24-11-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:02 ص | الأربعاء 24 نوفمبر 2021
حظك اليوم برج القوس

حظك اليوم برج القوس

يعرف عن مواليد برج القوس حب الانطلاق في الحياة والرغبة في معرفة كل ما هو جديد، كما يفضل جو العائلة، والتي تأخذ مساحة كبيرة في دائرة حياتهم، فهم يميلون إلى قضاء أوقات ممتعة معهم.

تقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

تنافر القمر وبلوتو في منزلي المال يطالبك أن تضاعف تركيزك أثناء معالجة الأمور المهنية والمالية وتجنب المغامرة.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

الشمس في برجك تمنحك إشراقة.. تعبر جيدا عن مشاعرك لمن تحب، فقط لا تتحدث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ظافر العابدين، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.

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