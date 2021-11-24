نقل تلاميذ مدرسة مشلة الابتدائية بالغربية لأخرى بديلة بعد حدوث تصدعات

قرر ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، اليوم، نقل تلاميذ مدرسة مشلة الابتدائية إلى مدرسة بديلة وذلك بعد حدوث تصدعات وشروخ في المدرسة ما قد يعرض حياتهم للخطر.

استغاثات من أولياء الأمور

وقال ياسر الميسري، أحد أهالي القرية، إن أولياء الأمور ومجلس أمناء مدرسة مشلة الابتدائية القديمة التابعة لإدارة كفر الزيات التعليمية، تقدموا باستغاثات إلى مجلس الوزراء والجهات المعنية للمطالبة بتأمين حياة أبنائهم في مدرسة مشلة الابتدائية، والتي حدث بها تصدعات وشروخ ما قد يعرض حياة أبناءهم التلاميذ للخطر.

أعمال صيانة

وأوضح أن المدرسة شهدت أكثر من مرة أعمال صيانة، ولكن بدون جدوى، وهو ما دفع أولياء الأمور إلى التقدم باستغاثات إلى مجلس الوزراء والجهات المعنية للمطالبة بغلق المدرسة ونقل أبنائهم التلاميذ منها إلى مدرسة مجاورة في القرية ذاتها، وهدم المدرسة وإنشائها من جديد.

100% نسبة التطعيم في الوحدات المحلية

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، إجراءات تطعيم طلاب المدارس الثانوية بلقاح فيروس كورونا المستجد في المدرسة النسيجية المشتركة بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة.

وخلال لقائه بالطلاب، أكد المحافظ ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة والحرص على البعد عن التجمعات قدر الأماكن، موجهاً الطلاب بتوعية ذويهم بضرورة تلقي اللقاح حرصا على سلامتهم.

وأضاف محافظ الغربية أنه جرى تطعيم جميع العاملين بالوحدات المحلية بنسبة 100% من المستهدف، حيث تم تطعيم 11127 موظفا بالجرعة الأولى وتطعيم 5188 بالجرعة الثانية وجار تطعيم باقي العاملين بالجهات الحكومية بنسبة تخطت الـ95% ، لتصل نسبة من تلقوا اللقاح في الغربية إلى 1455211 مواطنا.

يذكر أن عملية تلقي طلاب المرحلة الثانوية لقاح كورونا تتم داخل جميع الإدارات الفرعية، ومستمرة حتى تلقي الجميع للقاح.