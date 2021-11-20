أستاذ سياسة: التفاف الشعب حول السيسي في مشروع قناة السويس يدرس عالميا

هنأت الدكتورة وئام عثمان، رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة بورسعيد، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول ذكرى ميلاده، أمس الجمعة، الموافق 19 نوفمبر، قائلةً: «تملي كل الشعب يلتف حولك لإخلاصك ومثابرتك وجديتك وأمانتك مع الشعب المصري».

وأكدت أن حفر قناة السويس الجديدة تجلى فيه الالتفاف الشعبي حول القيادة السياسية لتحقيق أهداف الدولة، وهو أمر يُدرس على المستوى العالمي: «ملاقيناش شعوب تدعم قادتها بهذا الشكل».

9 أعوام من نجاح ثورة 30 يونيو

وأضافت عثمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، من تقديم الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن الصحف الأجنبية زعمت بعد ثورة 30 يونيو أن مصر تتجه نحو نفق مظلم من الحرب الأهلية، لكن بعد 9 أعوام من الثورة خرجت نفس الصحف بعنوان رئيسي، أن مصر عادت إلى مقعد القيادة، مشددة على أن القوات المسلحة الباسلة، لعبت دورا كبيرا في التنمية بجميع أنواعها، حيث قضى على الإرهاب ويشارك في بناء المشروعات القومية.

وتابعت رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة بورسعيد، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استطاع عبور تحديات عديدة، سواء على المستوى الداخلي والخارجي، من خلال بناء القوة الذاتية بالعمل لتحصين محصلة القدرة الشاملة للدولة المصرية.

السيسي أعاد بناء النظام السيسي بصورة سلمية

وأوضحت أن الرئيس السيسي، أعاد بناء النظام السياسي بصورة سلمية من خلال تفعيل جميع الاستحقاقات الانتخابية، مثل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، كما أُطلقت استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، نابعة من احتياجات الإنسان المصري.

وأكدت، أن ملف حقوق الإنسان كان يستخدم فزاعة ضد الدول الصغيرة لحثها على إصدار أي قرارات تتوافق مع رغبات بعض الأطراف الدولية، لكن الرئيس السيسي أصدر استراتيجية حقوق الإنسان، بما يخدم مصلحة المصريين ويحقق لهم عاداتهم وتقاليدهم.