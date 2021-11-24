حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 25-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مواليد برج الجوزاء بذكائهم اللافت، وسرعة البديهة لديهم عالية جداً. غير أن شعورهم حساس جدًا، ويثورون لأتفه الأسباب ويمتلكون شخصية منفتحة، وهم اجتماعيون جدًا، ويميلون للمرح.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

اليوم تحسن التصرف وتستطيع أن تحدد هدفك، بشرط أن تنتبه لحقوقك المالية والمهنية.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيًا

القمر في منزل العلاقات يمدك بروح مرحة تسهل عليك الاقتراب ممن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الأمير فيليب ويوافق تاريخ ميلاده 10 يونيو.