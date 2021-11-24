عرض «Flying Spur Mulliner» للمرة الأولى في دبي

تقدم «بنتلي مولينار»، اليوم، لعشاق العلامة التجارية في الشرق الأوسط سيارتها الجديدة «Flying Spur Mulliner»، التي تشكّل قمّة فئة «Grand Tourer» من السيارات الفخمة عالية الأداء ذات الأبواب الأربعة.

وتحتل «بنتلي مولينار» الجديدة، موقعها الريادي ضمن عائلة «بنتلي»، وسوف تجذب العملاء الذين يبحثون عن مزيد من التركيز على الرقي والتفاصيل الأنيقة المصمَّمة بشكل خاص.

«بنتلي مولينار» تتربّع على قمّة عائلة «فلاينج سبير»

وأزيح الستار عن سيارة السيدان الفارهة والمجهَّزة بأناقة بالغة في الشرق الأوسط خلال معرض دبي الدولي للسيارات، بإطلالته الجديدة والمقام خلال الفترة الممتدّة بين 24 و27 نوفمبر الجاري.

وتتربّع هذه السيارة على قمّة عائلة «فلاينج سبير»، وتجمع بين أرقى مستويات الحِرَفية اليدوية العصرية والفخامة التي تحبس الأنفاس.

وشهد طراز «Flying Spur» الكثير من الطلب بين أوساط العملاء منذ البدء ببيعه في المنطقة، حيث فتح فصلاً جديداً ضمن تاريخ «Bentley» العريق في مجال السيارات الفاخرة عالية الأداء ورباعية الأبواب.

ولقد ساهمت المنطقة بتمكّين سيارة «بنتلي» من تسليم أكثر من 40 ألف سيارة «فلاينج سبير» على مدى السنوات الـ15 الماضية.

إقبال من العملاء على «Flying Spur»

وتتوفر النسخة الجديدة في الشرق الأوسط بمحرّكات V8 وW12 من بنتلي.

وعند تجهيزها بمحرّك W12 ذي الشاحن التوربيني التوأمي سعة 6.0 ليتر من بنتلي، تتسارع من صفر إلى 100كيلو متر في غضون 3.8 ثواني، وهي قادرة على تحقيق سرعة قصوى تصل إلى 333 كلم/س.

ويوفر الجيل الجديد من محرّك V8 سعة 4.0 ليتر بالشاحن التوربيني التوأمي، إلى جانب سرعة قصوى تصل إلى 318 كلم/س مع تسارع من صفر إلى 100 كلم/س في غضون 4.1 ثواني (صفر إلى 60 ميل/س في غضون 4.0 ثواني).