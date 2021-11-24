محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذي لتنمية قريتي «أبو حزام» و«حمرا دوم»

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة التنموية لتنمية قريتي أبو حزام، وحمرا دوم، التي تم تدشينها في مؤتمر جماهيري بالقريتين خلال شهر سبتمبر الماضي ضمن فعاليات «مبادرة قنا بلا خصومات ثأرية» وذلك بحضور محمد صلاح السكرتير العام المساعد وجميع وكلاء الوزارة ورؤساء شركات المرافق ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي.

تنمية حقيقية بالقريتين

أكد محافظ قنا أن المحافظة حريصة على تسخير كافة إمكانياتها لإحداث تنمية حقيقية بالقريتين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن الاهتمام بالقضايا التي تمس حياة المواطنين والعمل على إيجاد حلول فعالة وسريعة لها، مشيرا إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات سابقة مع مسئولي الأجهزة التنفيذية وتم الاتفاق على تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية التي من شأنها تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي القريتين.

كما وجه «الداودي» بسرعة مخاطبة الجهات المعنية لإصدار قرارات التخصيص اللازمة للمشروعات المُزمع تنفيذها بالقريتين تمهيدا لبدء الأعمال الإنشائية بها، مشددا بسرعة الانتهاء من المشروعات الجارية لاسيما مشروعات البنية التحتية ودخولها الخدمة، مؤكدا أن هذه المبادرة التنموية سوف تسهم فى تغيير الموروث الفكري لدى الأهالي ونبذ العنف والتوجه نحو البناء والتنمية .

وكلاء الوزراء يعرضون الموقف التنفيذي للمشروع

من جانبهم استعرض وكلاء الوزارة الموقف التنفيذي للمشروعات التي يجرى تنفيذها والمشروعات المستهدفة بكلتا القريتين حيث أوضح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا أنه تم الانتهاء من حفر بئريّ مياه بمحطة الشعانية كحل مؤقت لزيادة كميات المياه التي يتم ضخها بالقريتين، كما تم الانتهاء من عمل المقايسات الخاصة بمشروع توسعة المحطة على مساحة 900م2 وجاري إنهاء إجراءات التخصيص.

وقال وكيل وزارة الصحة أنه تم توفير سيارة إسعاف لتقديم خدمات الطوارئ للأهالي، كما تم تكليف عدد من الأطباء للعمل بالوحدتين الصحيتين بالقريتين بنظام التناوب وجارى التنسيق مع الوحدة المحلية لتوفير قطع أراضى لإنشاء وحدات صحية نموذجية، فيما أوضح مسئول شركة الكهرباء أنه تم زرع أكثر من 250 عامود كهرباء جهد منخفض بالإضافة إلى تغيير الأسلاك المتهالكة إلى أسلاك معزولة.

تغيير أثاث المدارس

وأشار مدير هيئة الأبنية التعليمية بقنا إلى أنه تم تغيير أثاث مدرستي أبو حزام وحمرا دوم التبتدائية بالكامل، كما تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية بالمبنى الملحق بمدرسة أبو حزام الإعدادية ومن المقرر دخوله الخدمة مع بداية الترم الثاني من العام الدراسي الحالي.

وذكر وكيل وزارة الموارد المائية والري أنه جاري توفير الاعتمادات المالية للبدء في تأهيل وتبطين 3 ترع بطول 9كم تقريبا هي «ترعة أبو حزام - ترعة حمرا دوم - ترعة المنصورية»؛ تمهيدا لبدء أعمال التأهيل خلال الشهر المقبل.

وذكر وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أنه سيتم إنشاء وحدة تضامن اجتماعي نموذجية تقدم جميع الخدمات الاجتماعية لأهالي القريتين مضيفا أنه تم حصر جميع أسر الأيتام وذوى الهم وتم التنسيق مع الأزهر الشريف لتوفير معاش شهرى لكل أسرة، ومن جانبها أوضحت مقرر فرع المجلس القومى للمرأة أن المجلس بصدد القيام بإصدار بطاقات الرقم القومي للسيدات بالقريتين تخفيفا عليهن من الانتقال إلى المدينة.

إنشاء مكتب بريد بالقرية

وأوضح رئيس الوحدة المحلية للمركز ومدينة نجع حمادي أنه جاري العمل في إنشاء مكتب بريد بقرية أبو حزام وتم عمل المقايسات الخاصة برصف مدخل القرية بطول 7 كم، بالإضافة إلى توفير قطعة أرض لإقامة نقطة شرطة بقرية أبو حزام، لافتا إلى أن الوحدة المحلية على استعداد لتوفير كافة الأراضي اللازمة لتنفيذ أي مشروعات جديدة وكذلك تقديم الدعم أثناء مراحل التنفيذ.