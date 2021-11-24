التموين: احتياطي السلع وصل لـ6 شهور.. بنستعد للأزمة قبل ما تحصل

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة استعدت مبكرًا لتوفير وزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية، وتنبأت بأنه بعد جائحة فيروس كورونا المستجد قد تحدث أزمة في السلع، لذلك كان هناك استعدادات كبيرة من قبل، وتصادف هذا الاستعداد مع موسم رمضان، «في أيام المواسم بنزود حجم المعروض من سلع وخدمات، مش بنتكلم عن سلع فقط، بل خدمات أيضًا وخاصة الجزء التقني مثل عدم وقف أي بطاقة تموينية وغيرها»، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأن يكون لدينا احتياطي آمن من السلع الأساسية.

نتحدث عن 72 مليون شخص مستفيد من نقاط الخبز

وأضاف «عشماوي»، خلال حواره في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة «صدى البلد»: «الدول اللي زي حالتنا الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية بها لا يتعدى الـ 3 شهور، لكن بعد توجيهات الرئيس قمنا بزيادة هذا الحد، وأصبح لدينا احتياطي من السلع يصل لـ 6 شهور، زي المقررات التموينية من الزيت والسكر والمكرونة والأرز، وهم 28 سلعة»، مؤكدًا أننا الآن نتحدث عن 72 مليون مستفيد من نقاط الخبز، و64 مليون مستفيد من المقررات التموينية، كما أن الاستعدادات قبل المواسم تتم على قدم وساق، خاصة في فترة جائحة كورونا.

64 مليون مصري مستفيد من المقررات التموينية

وأشار مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أنه «قبل المواسم بيكون فيه طلب كبير على السلع، سواء موسم رمضان بنعمل أهلا رمضان، أو موسم المدارس بنعمل أهلا مدارس، وهناك استعدادات خاصة لكل موسم»