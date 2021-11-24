رئيس «لجنة العرض المتحفي»: قنوات عالمية ستنقل حفل افتتاح طريق الكباش

قال الدكتور علي عمر، رئيس اللجنة العليا للعرض المتحفي، إنه تمهيدا لانطلاق افتتاح طريق الكباش، مساء غدًا الخميس، فقد تم إنارة معبد الأقصر بشكل كامل من الداخل والخارج وكذا البر الغربي وأصبح مؤمنًا ليلا، كما جرى الانتهاء من طريق الكورنيش العلوي والسفلي.

«عمر»: أصبح هناك الكثير من الألوان المعبرة عن محافظة الأقصر بالتفاصيل

وأضاف «عمر»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الوزارة مهتمة بإطلاق الهوية البصرية لمحافظة الأقصر، وأصبح هناك الكثير من الألوان المعبرة عن محافظة الأقصر بتفاصيل عدة، «عملنا براند للأقصر».

«عمر»: محافظة الأقصر بها أكثر من ثلث آثار العالم

وأوضح أن محافظة الأقصر بها أكثر من ثلث آثار العالم، وفيها أضخم متحف مفتوح بالعالم باعتبارها مدينة كاملة مليئة بالقطع الأثرية.

وأكد أن الاحتفالية التي ستقام غدا تأتي في إطار خطة الوزارة لتنشيط الحركة السياحية في المحافظة والترويج لها، «الوزارة اشترت أوقات من قنوات عالمية لإذاعة الحفل وجذب السياح».

وفي سياق مواز، قال محمد إمام، رئيس المركز الصحفي للمراسلين الأجانب في القاهرة، إن حفل افتتاح طريق الكباش حظي باهتمام فوق المعتاد من قبل وكالات الأنباء العالمية ومحطات التلفاز والصحف كافة، لافتا إلى أن قوة تأثير حفل افتتاح طريق الكباش سيوازي في قوته واهتمام الصحف الأجنبية به حفل نقل الممياوات الذي حدث مؤخرا.