اكتساح كفر الشيخ للمراكز الأولى في اللقاء المجمع لذوي الهمم

حقق أبطال ذوي الهمم والقدرات نتائج مبهرة في مباريات اللقاء المجمع للمشروع القومي للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي أقيم بمشاركة فرق محافظات «المنوفية، كفر الشيخ، الدقهلية، القليوبية» بالاستاد الرياضي لجامعة المنوفية.

وشارك في اللقاء، 47 مشاركا، و25 لاعبا، و18 لاعبة، والمدربين ومشرفي المديرية، ويأتي برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للرياضة.

نور الدين: الحكومة برنامجاً طموحاً لذوي الهمم

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أنه في إطار جهود الدولة المستمرة لضمان حقوق ذوى الإعاقة تتبنى الحكومة برنامجاً طموحاً تولى فيه عناية فائقة بذوي الإعاقة لتحسين أوضاعهم الصحية والمعيشية، وعلى رأس أولوياته دمجهم في المجتمع وتلعب الرياضة دورا مهما في ذلك ولقد لمسنا تفوق ذوي الهمم في كافة الألعاب الرياضية.

وأشار الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إلى الآثار الإيجابية للرياضة في الصحة النفسية لذوي الإعاقة الممارسين للأنشطة الرياضية عن غيرهم ممن يعزفون عنها، بالإضافة إلى تميز الرياضيين من ذوي الإعاقة وإحساسهم بالتحرر من قيد الإعاقة والقدرة على تحويلها إلى تحدى يسهل التغلب عليه حيث ساهم تطور الرياضة من مجرد علاج تأهيلي وبرنامج ترفيهي إلى منافسات يحققون بها نتائج مبهرة كما فعل اليوم أبطال كفر الشيخ باستاد جامعة المنوفية.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه بهذه النتائج تتأهل كفر الشيخ للتصفيات النهائية بمحافظة الجيزة.

اللقاء ينظم مباراة كرة الطائرة

جدير بالذكر أن من ضمن شروط تنفيذ اللقاء المجمع اللعب بنظام الدوري ومباراة كرة الطائرة من 3 أشواط والشوط من 15 نقطة، واشتراط المشاركة بأصل البطاقة الشخصية لكل مشارك، والالتزام بالزي الرياضي الموحد لكل لعبة واصطحاب علم المحافظة.

يذكر أن أبطال المركز الأول لكرة الطائرة جلوس بنين، أشرف عبد الرحمن الذكري، و تنس طاوله كرسي، جميله عبد الفتاح، وتنس الطاولة أرجل سليمة، حميدة محمود، وتنس طاولة أرجل معاقة، محمود عبد الخالق الدريني، ورفع أثقال فوق 86 ك، عزيزة أحمد السعيد، ورفع أثقال تحت 71 - 85 ك، صفاء عبد العاطي، ورفع اثقال تحت 86 ك فما فوق، ياسر عبد العزيز، و100م عدو - كرسي، أمل إبراهيم حسن، و100م أرجل سليمة، السيدة عصام، و100م عدو كرسي، سهيلة الصعيدي، ودفع جلة جلوس.

وأبطال المركز الثاني عمر رضا تنس طاولة، أرجل سليمة، نادية مهران رفع أثقال تحت 56 - 70 كيلو، و حسن خميس زايد، دفع جله جلوس، وأبطال المركز الثالث أحمد زينهم خلف رفع أثقال تحت 51 - 65 ك، وائل محمد بسيوني رفع أثقال تحت 66 - 80 ك، وإبراهيم رمضان خطاب رفع أثقال تحت 81 - 95 ك، وفريق الطائرة بنات جلوس، جاء ذلك من خلال تنفيذ فريق عمل إدارة التنمية الرياضية.