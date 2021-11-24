المدارس المصرية اليابانية تحتفل بختام فعاليات تدريب الأوريجامي

احتفلت وحدة المدارس المصرية اليابانية، بالتعاون مع السفارة اليابانية، بختام تدريب معلمي الفنون ورياض الأطفال على أعمال الأوريجامي الياباني.

و«الأوريجامي» أو «الأوريكامي»، فن ياباني أصيل، كان يسمى سابقًا الـ«أوريكاتا»، وتغيّر لاحقًا إلى «الأوريجامي»، ويقسم اسمه إلى مقطعين في اللغة اليابانية، «أوري» ويعني «طي»، و«جامي» وتعني ورق، أي فن «طي الورق».

تاريخ نشأة الأوريجامي

ويعود تاريخ نشأة الأوريجامي إلى القرن السادس الميلادي، ومن أهم قواعده، عدم استخدام المقص، فكل ما يحتاجه الأمر الفكرة والصبر على تنفيذها.

وشهدت الاحتفالية، توزيع شهادات التقدير على كل المدارس المشتركة، بحضور مندوب من السفارة اليابانية.