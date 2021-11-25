تفاصيل مقتل ضحية لقمة العيش بالبحيرة: جت صدفة

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، تفاصيل مقتل سائق «توك توك»، في الطريق بين مدينتى رشيد وإدكو بمحافظة البحيرة؛ إذ تبين أن المجنى عليه يدعى «ذ. أ»، 28 سنة، متزوج ولديه طفلة لم تكمل عامها الثاني، وأن المركبة المذكورة مصدر رزقه الوحيد.

تهشيم رأس المجني عليه

وأوضحت التحقيقات أن المجني عليه مقيم بمركز رشيد بالبحيرة، وفي أثناء عمله على «التوك توك»، استدرجه شخصان هما «محسن. ص»، 24 سنة، و«وائل. ج»، 27 عاما، بحجة توصيلهما من مدينة رشيد إلى إدكو، وفى الطريق طلب منه أحدهما التوقف لقضاء حاجته، ثم التقط حجرا، وغافل المجنى عليه وهشّم رأسه بالحجر ثم ألقياه على جانب الطريق وفرا هاربين.

ضائقة مالية وراء الحادث

وبحسب التحريات، فإن المتهمين غير مسجلين جنائيا، وارتكبا الجريمة بغرض السرقة؛ إذ كانا يعانيان من ضائقة مالية دفعتهما للبحث عن «توك توك» وسرقته، والتخلص من صاحبه، ووقع اختيارهما على المجنى عليه بالصدفة.

وتبلغ لمركز شرطة رشيد بمديرية أمن البحيرة، بالعثور على جثة أحد الأشخاص، سائق، مقيم بدائرة المركز، وقرر والده عدم تواجد مركبة «التوك توك»، والهاتف المحمول الخاصين بنجله، وأنه لم يعد منذ يومين، ويشتبه في تعرضه لمكروه خلال عمله على المركبة.

فريق بحث

وجرى تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للقطاع، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، وأسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة شخصان مقيمان بدائرة قسم شرطة كفر الدوار؛ إذ اختمر فى ذهنهما سرقة «توك توك» والتخلص من قائده، وحال تواجدهما بمدينة رشيد استوقفا المجنى عليه، وطلبا منه توصيلهما لمدينة إدكو ولدى سيرهم بالطريق تعدى أحدهما عليه بحجر، وأفقده الوعى واستوليا على المركبة والهاتف المحمول.

اعتراف المتهمين

وبتقنين الإجراءات أمكن استهدافهما وضبطهما، وبحوزتهما الهاتف المستولى عليه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، مشيرين إلى أنهما تخلصا من اللوحات المعدنية الخاصة بمركبة «التوك توك» بإلقائها في أحد المصارف، وبيع المركبة لأحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار «سيىء النية»، وأمكن ضبطه أيضا، وكذا المركبة المستولى عليه، واتخذت الإجراءات القانونية، وأحيل المتهمين للنيابة التي تولت التحقيق وأمرت بحبسهما لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.