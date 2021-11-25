حيلة متهمين لسرقة عجوز وقتله في الطالبية بالجيزة: «عايزين شوية تبغ»

كل شيء يكون مُباحا في عالم الجريمة، ليست السرقة فقط، ولكن من الممكن أن يصل الأمر إلى القتل؛ إذا اعترض الضحية على سرقته، وهو ما حدث داخل أحد المحال التجارية الكائنة بمنطقة الطالبية في الجيزة، العام الماضي، عندما دلف أحد الأشخاص لمحل تجاري يقف فيه رجل بالعقد الخامس من العمر طالبا منه «لفافة من التبغ»، وما أن أدار ظهره له حتي وجد 3 أشخاص مع المتهم، مهددين إياه بالقتل في حال عدم الانصياع لأوامرهم وإعطائهم الأموال التي بحوزته.

رفض المجني عليه ما طلبه المتهمون، فقتلوه، وأُلقي القبض عليهم، وجرت محاكمتهم، وعوقبوا أمس الأربعاء، بالسجن المؤبد.

سرقة محل المجني عليه

في بداية الأمر، اعترض المجني عليه «بدري. ف. ع»، على طلب المتهمين «أحمد. ع. ش» و«محمد.ح. ع» و«جهاد. م. ع» و«خالد. م. ال»، لكن مع إصرار الطرفان على ألا يتنازل أيا منهما، أشهروا أسلحتهم النارية في وجهه، لم يشأ أن يخضع لهم، فأطلقوا تجاهه عدة طلقات أردته قتيلا في الحال، وجمعوا ما يمكن أن يأخذوه من المحل الخاص بالمجني عليه واستعدوا لمغادرة المكان، وقبل أن يتحركوا اعترضهم أحد الأشخاص في المحل المجاور للمجني عليه.

إطلاق رصاص عشوائي

وقبل أن يلتف المارة ويحاصروهم، بدأ المتهمون في إطلاق الأعيرة النارية بشكل عشوائي في الهواء لمنع أي شخص من الاقتراب منهم، حتى يتمكنوا من الفرار دون أن يلحق بهم أحد، لكن أصيب شخص آخر في أثناء إطلاقهم الأعيرة النارية، فأخذوا غنيمتهم التي استولوا عليها من المحل الخاص بالمجني عليه، إلى السيارة التي كانوا يستقلونها، وغادروا المكان.

كاميرات المراقبة

على الفور تجمع عدد من الأهالي لرؤية الأشخاص المصابين، فوجدوا أن المجني عليه قد فارق الحياة والشخص الآخر مصاب وما زال حيا، فجرى إبلاغ قسم شرطة الطالبية، ووصلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وفرض كردونا أمنيا حول مكان الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في المكان للتوصل لهوية المتهمين.

تحقيقات النيابة

وبعمل التحريات وجمع المعلومات تمكنت الشرطة من القبض على المتهمين، وعرضوا على النيابة العامة للتحقيق معهم فيما هو منسوب إليهم من تهمة القتل العمد، وأقروا بارتكابهم للواقعة بغرض السرقة، وأن هذه ليست المرة الأولى التي ينفذون فيها مثل هذه العمليات.

محاكمة جنائية

وفي ختام التحقيقات، أمرت النيابة العامة بإحالتهم لمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة في مجمع محاكم زينهم، والتي عاقبتهم بالسجن المؤبد.

وصدر الحكم برئاسة المستشار مجدي أحمد مصطفى، وعضوية المستشارين سعيد أيوب يوسف، وسامح رمزي محمد، وإيمان الإمام علي، وأمانة سر صلاح مصطفى ومحمد أبو العلا.