مصدر أمني يكشف اعترفات المتهم بقتل زوجته بالمنوفية: امتنعت عن حقوقي الشرعية

قال مصدر أمني، إن المتهم في واقعة قتل زوجته بقرية إبنهس التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، والذي سلم نفسه عقب ارتكاب الجريمة، اعترف أثناء التحقيق معه أن زوجته امتنعت عن حقوقه الزوجية ما أدى إلى نشوب مشاجرة بينهما انتهت بقيامه بخنقها حتى فارقت الحياة.

المتهم يعمل في شركة أمن

وأضاف المصدر الأمني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المتهم يعمل فرد أمن في شركة أمن خاصة ويدعي «ح.ح» اتصل بقسم الشرطة وأبلغ عن ارتكابه جريمة القتل وسلم نفسه إلى مركز الشرطة، وحرر محضر بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

لقيت ربة منزل تدعى «أ. م» مصرعها، إثر قيام زوجها بخنقها بقرية إبنهس التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وسلم المتهم نفسه إلى مركز الشرطة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتم سؤال الأهالي عن تفاصيل الجريمة، وسماع أقوال أسرة المجني عليها.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بالعثور علي جثة ربة منزل مقتوله، وقام زوجها «ح.ح» مقيم بشبرا بخوم، بتسليم نفسه إلى قسم الشرطة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.