ضبط حداد سرق مليون جنيه من شقة بالجيزة بـ«مفتاح مصطنع»

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالي تجاوز المليون جنيه من داخل إحدى الشقق السكنية بالجيزة.

تلقى قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من «إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم»، باكتشافها سرقة مبلغ مالي أكثر من مليون جنيه من داخل مسكنها، مشيرة إلى أنها كانت خارج البلاد رفقة زوجها «يحمل جنسية إحدى الدول»، وبالمعاينة تبين وجود بعثرة بمحتويات الشقة وسلامة جميع منافذها.

حداد وراء ارتكاب الواقعة

توصلت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة «حداد – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة، وأصل إقامته بمحافظة القليوبية».

المفتاح المصطنع.. حيلة المتهم

أمكن ضبط المتهم بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب المفتاح المصطنع، وأرشد عن المبلغ المالى المستولى عليه، وكذا السيارة المستخدمة ملك شقيقته، مفاتيح مصطنعة، أجنة ومقص حدادي وعتلة، كما أرشد عن بعض المقتنيات «ساعات - نظارات - إكسسوارات ذهبية اللون»، وأقر بسرقتها من شقق سكنية أخرى.